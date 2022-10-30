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Sahne öncesi bir kaza bela gelmemesi için dua ederim

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Tuğba Yurt, önceki akşam Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Hotelde sahne aldı. Yurt,” Herkesin Cumhuriyet bayramını kutluyorum. Atamıza ve tüm silah arkadaşlarının da cumhuriyeti ilan ettikleri için ve bize özgür, demokratik yaşam hakkını sundukları için minnettarım. Saygı ve rahmetle anıyoruz” şeklinde konuştu.

Magazin 30.10.2022, 13:16 Emrah
Sahne öncesi bir kaza bela gelmemesi için dua ederim

Harbiye'de aldığı sahnenin kendisinde ayrı bir önemi olduğunu söyleyen Tuğba Yurt,” Her yorumcu her sanatçı gibi hayalini kurduğumuz bir sahne harbiye. Bizim için çok kıymetli. Harbiyedeki ilk konserimdi, yaşadığım heyecanı hiç unutamayacağım. Bu senede harbiye konseri yaptık, çok güzel ve keyifli geçti. Herkes orada çıkıyor herkes orada sahne alıyor. Müziği aşkla yapan, severek yapan insanlar için hala önemini teşkil ediyor. Benim için en azından öyle” dedi.


 
Batıl inançlarının olmadığını söyleyen Tuğba Yurt,” Nazara inanırım, bir yerimde nazar boncuğu taşırım. Sahne öncesi bir kaza bela gelmemesi için dua ederim. Özel yaptığım bir şey yok” diye konuştu.
 
Müzik kariyerindeki zorluklardan bahseden şarkıcı,” Böyle çok toz pembe gözüküyor ama şarkı söyleyeceksin sadece sahnelerde herkes bizi dinleyecek keyifliymiş gibi ama gerçekten sektörde, sektördeki insanlarla uğraşmak çok zorlu bir yolculukmuş. O yüzden bazen şey dediğim oluyor, müzik eğitimiyle geldim bu işe konservatuar mezunuyum. Çocuklukta bu işle uğraştım. Hep kendi kendime şey diyorum, senfonide çalsaydım dediğim dönemler oldu ara ara. Şarkı söylemeyi çok seviyorum ama dediğim gibi sektörde kalmak, direnmek, savaşmak sürekli yeni birileri çıkıyor, değişik bir sistem dönüyor içeride. Onlarla baş etmek çok zor ama güzel bir yolculuk yapıyorum” dedi.
 
Dönem noktam iyi şarkılar diyen Tuğba Yurt,” İyi şarkı söylüyor olabilirsin, bazı insanlar sizi arkadan pofpoflayıp ittiriyor olabilir ama iyi şarkı bulduğunuz zaman bambaşka bir şey. Benim için her tutan şarkım dönüm noktası. Size inanan insanlarla yolculuk yapmak en önemlisi” dedi.


 
Müzik sektöründeki hayaliyle alakalı konuşan  şarkıcı,” Onun bir sonu yok bende. İnsan sürekli gelişebilen varlık, müzik her zaman gelişiyor. Sürekli yeni bir şeyler üretmek gerekiyor. Taze kalmak gerekiyor, o yüzden bir varış noktası yok, benim hayallerimde. Hayal kurmayı seviyorum hep daha ötesi olmasını istiyorum” dedi.
 
Sevgilisi Burak Tanrısever’in harbiye konseri öncesi kulisine gönderdiği beşyüz adet kırmızı gül şarkıcıya hatırlatılınca,” Burak’ın sürpriziydi bana duygu dolu anlar yaşadım. Neden beşyüz gül gönderdiğini sormadım ama öyle layık görmüş. Düşünülmesi bile bana yeter. Biz zaten çok güzel bir yolculuğu ve hayalleri beraber yaşıyoruz. Ondan daha büyük bir hediye yok bence” dedi. Evlilik sorularına,” İlerleyen zamanlarda ciddi olarak düşündüğümüz bir şey değil. Kısmet nasip bu işler. Evlilikten ziyade o bağlılığı yaşamak en kıymetlisi. Bir imzanın ve bir yüzüğün fazla önemi olduğunu düşünmüyorum, insanların hayatında. Gönülden verilen sözlerin çok daha kıymetli ilerisi içinde ne olur bilinmez” dedi. 

#Tuğba Yurt #Magazin #Snobmagazin
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