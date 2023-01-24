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Şahmaran’da Meli Bendeli’nin 'Benden Alındı' Dediği Rolü Kim Oynadı?
Meli Bendeli etek giydiği için Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Şahmaran'daki rolün kendisinden alındığını açıklamıştı. İşte haberin detayları...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şahmaran dizisi geçen cuma Netflix’te seyirciyle buluştu. Geçirdiği değişimle adından söz ettiren Meli Bendeli de dizide rol almak üzereyken Adana Film Festivali’nde etek giydiğini Şahmaran ekibi gördüğü için kadro dışı kaldığını belirtmişti.
Bendeli attığı tweet’te “Bu yeni çıkacak Netflix yapımı Şahmaran dizisinde, bana rol verilmişti. Ama beni dışarda etekle gördüklerinden?? (şaka gibi) rolü geri aldılar. Sözleşmeden dönüldü. İşte ülkedeki sanat camiası. İşte size yeni Netflix işi. Hak yiyenin hakkı olmasın dilerim” demişti.
Bendeli’nin Şahsu’nun (Serenay Sarıkaya) dedesi Davut’un (Mustafa Uğurlu) gençliği rolü için görüştüğü öğrenildi. Şahmaran'daki rolü Beran Soysal canlandırdı. Soysal efsane dizi İçerde’de de Mustafa Uğurlu’nun hayat verdiği Yusuf müdürün oğlu Gökhan’ı oynamıştı.
Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, 2022 yılında trans birey olduğunu açıklamıştı.
Cinsiyet değiştiren başarılı oyuncu adını da Meli Bendeli olarak değiştirmişti.
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