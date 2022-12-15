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Şahmaran'ın Haberini Yapımcı Duyurdu
Yılın merakla beklenen dizisi Şahmaran için geri sayım başladı. Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı Adana'da çekilen dizi 20 Ocak 2023'te izleyiciyle buluşacak. İşte detaylar...
Yılın merakla beklenen dizisi Şahmaran için geri sayım başladı.
Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı Adana'da çekilen dizi 20 Ocak 2023'te izleyiciyle buluşacak.
Netflix'te yayınlanacak projeyle ilgili yeni fotoğrafları dizinin yapımcısı Timur Savcı, Instagram hesabından yayınladı.
Timur Savcı, "Yeni yapımımız Şahraman için geri sayım başladı. Size izletmek için heyecanlıyız, 20 Ocak'ta sadece Netflix'te" diye yazdı. Sarıkaya, set biter bitmez Amerika'ya tatile gitmişti.
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