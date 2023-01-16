Şahmaran dizisi hangi yazarın kitabından uyarlandı?

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Netflix’in Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’i buluşturan “Şahmaran” dizisi 20 Ocak’ta yayınlanacak.

Şahsu’nun (Serenay Sarıkaya), annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana’ya gitmesiyle başlayan dizi Emine Buzkan Kaynak’ın “Şah-ı Mar” kitabından uyarlandı. Tims&B kitabın haklarını satın aldıktan sonra Pınar Bulut eseri dizi haline getirdi.

Emine Buzkan Kaynak’ın eseri Alacakaranlık serisinden esinlenerek yazdığını söyledi. Adanalı olan Kaynak çocuklarının ve arkadaşlarının vampir projelerine olan ilgisini görünce “Biz de çok daha güzel kahramanlar ve güçlü hikâyeler var” diyerek eseri yazmaya başladığını belirtti ve “Kendi mitolojik kahramanlarımızın hikayelerini daha çok anlatmamız gerek” dedi.



