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Şafak Sezer de karavancı oldu! Fuarda gözüne kestirdiği milyonluk karavanı aldı

Başarılı komedyen ve oyuncu Şafak Sezer, önceki gün CNR’da düzenlenen karavan fuarında gezinerek gözüne kestirdiği ev yapımı karavanı satın aldı.

Magazin 21.10.2022, 18:03 Emrah
Şafak Sezer de karavancı oldu! Fuarda gözüne kestirdiği milyonluk karavanı aldı

Oyuncu arkadaşları Serkan Şengül, Yıldırım Memişoğlu ile karavan fuarında gezintiye çıkan Şafak Sezer, ‘’Hep böyle bir karavan sahibi olmak istemiştim setler başlamadan önce ailemle gezintiye çıkacağım daha sonra vakit bulamam. Hem bu ev yapımı karavan ile Türkiye’nin her yerini gezeceğim’’ şeklinde konuştuktan sonra ünlü komedyen karavan QP firma sahibi Halil İbrahim Uygun ve Güray Sertaş ile karavan içerisine girerek hatıra fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. 

Başarılı komedyen daha sonra esprileriyle de fuara gelenleri gülme krizine soktu.

Karavan özellikleri 

Semi entegre karavan 6 kişilik oturma 4 kişilik yatak kapasiteli tuvalet, banyo mutfak, buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, televizyon, klima, ısıtıcı, boyler, kombi, güneş enerjisi elektrik dış tente, dış aydınlatma ve İç aydınlatmalar led. Karavan ortalama fiyatı.750 Bin ile 1 milyon TL değerinde.
 

#Şafak Sezer #karavan #Magazin #Snobmagazin
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