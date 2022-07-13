Son Dakika

Romantiklikte Çığır Açtı! O Detayı Görenler Şaştı Kaldı

2020 yılında meslektaşı Barış Arduç ile nikah masasına oturan Gupse Özay'ın hamile olduğu öğrenilmişti. Baba olmak için gün sayan Arduç, romantiklikte çığır açtı. Arduç'un taktığı 'G' harfli kolyenin sırrı çözüldü. İşte detaylar...

Magazin 13.07.2022, 10:51 13.07.2022, 17:01 arif hür
Romantiklikte Çığır Açtı! O Detayı Görenler Şaştı Kaldı

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, 2020 yılında Çeşme'de evlendi.

Bir süredir ortalarda görünmeyen Gupse Özay'ın 7.5 aylık hamile olduğu ve kız bebek beklediği biliniyor.

'GUPSE' DETAYI ŞAŞIRTTI

Gazeteci Arif Hür'ün haberine göre; Şu sıralar babalık heyecanı yaşayan oyuncu Barış Arduç, geçtiğimiz günlerde bir hayranıyla fotoğraf çekildi.

SADECE YATTIĞINDA KOLYEYİ ÇIKARTIYOR

Arduç'un, eşi Gupse Özay'ın adının baş harfini boynunda taşıdığı görüldü.

Gazeteci Arif Hür, eşi Gupse Özay'ın adının baş harfini boynunda taşıyan Barış Arduç hakkında şu ifadeleri kullandı: "Eşine karşı büyük bir aşk besleyen yakışıklı oyuncu, o kolyesini sadece yattığı zaman çıkartıyormuş.

Barış Arduç, taktığı 'G' harfli kolyenin uğruna ve kendisini musibetlerden koruduğuna da inanıyor.

Velhasıl kelam, 'hanımcılık' kazandı diyebiliriz..."

"HİÇ SÜSLÜ LAFLARIMIZ YOK"

Barış Arduç, yıllar önce verdiği bir röportajda Gupse Özay'a olan aşkını şu sözlerle anlatmıştı:

"Bizim hikâyemiz sette başlamadı. Arkadaştık. Film bittikten kısa süre sonra aramızdaki muhabbet çok güzel gitti. İkimizde gülmeyi seviyoruz. Çok mutluyuz. Kendimiz gibi davranıp çok eğleniyoruz. Komik insanı herkes sever. Hayat o kadar da ciddiye alınacak bir hikaye değil. Hiç süslü laflarımız yok. Birbirimize adlarımızla hitap ederiz."

“Düzen ve istikrar benim için her zaman daha makbul. Bir senede 15 ilişki yaşamış bir adamdan ziyade, iki senedir çok güzel bir ilişkiye sahip bir adam olarak o resmin içinde bulunduğumdan kendimle gurur duyuyorum."

Gupse Özay-Barış Arduç Cephesinden Bomba Haber

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?
Barış Arduç (d. 9 Ekim 1987, İsviçre), Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.

İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011), Dinle Sevgili (2011), Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-2014) ve Racon: Ailem İçin (2015) gibi dizilerde rol aldı.

Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk (2015-2017) adlı dizide yer aldı. Daha sonrasında Kuzgun ve Çukur adlı dizilerde de rol aldı. 2021 yılı itibari ile TRT 1'de yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde başrol oyuncusu olarak yer almaktadır. 

Barış Arduç, meslektaşı Gupse Özay ile evlidir.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
#barış arduç #gupse özay #snob magazin #haber #Magazin
Yorumlar (0)
28
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31