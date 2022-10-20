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Romantik Kutlama! Aşka Geldiler...

Gökberk Demirci ile Özge Yağız'ın dizi setinde başlayan aşkları tam gaz devam ediyor. Yağız, önceki gün sevgilisi için sürpriz bir doğum günü partisi organize etti. İşte detaylar...

Magazin 20.10.2022, 17:13 20.10.2022, 17:20 arif hür
Romantik Kutlama! Aşka Geldiler...

Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin birlikteliği tam gaz devam ediyor.

Özge Yağız, önceki akşam sevgilisine Kozyatağı Hilton içinde bulunan bir restoranda sürpriz bir doğum günü partisi organize etti.

ROMANTİK ÖPÜCÜK

Gecenin ilerleyen saatlerinde masaya gelen pasta sürprizi karşısında mutlu olan Demirci, mumları sevgilisi Özge Yağız ile birlikte üfledi. Güzelliği ve zerafetiyle göz kamaştıran Yağız, Demirci’ye sevgi dolu romantik bir öpücük kondurdu.

 33 yaşına giren Demirci, "Ruhum 20 yaşında..." dedi.

Gökberk Demirci ve Özge Yağız Evleniyor mu? İşte Cevabı...

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız nereli ve kaç yaşında; 10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özge Yağız, 25 yaşında,1.69 boyunda, 52 kilo ve koç burcu.

Güzel oyuncunun Ezgi adında bir de kız kardeşi bulunuyor. Özge Yağız, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi ve No 10 Studios'da oyunculuk eğitimleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy ile yaşayan Yağız, 2019'da başrol karakteri olan Reyhan'a hayat verdiği Yemin dizisi ile adını daha çok duyurmasının ardından, 2020-2021 yılları arasında ekranlara gelen Sol Yanım dizisinde rol aldı. Şimdilerde 'Baba' adlı dizide Büşra'yı canlandırıyor.

GÖKBERK DEMİRCİ KİMDİR?

Gökberk Demirci kaç yaşında ve nereli; Gökberk Demirci, 20 Ekim 1989 yılında İzmit’te dünyaya gelmiştir. Aslen Adanalı’dır. 

Cengiz Küçükayvaz tiyatrosunda oyunculuk dersleri almıştır. Oyunculuk kariyerine 2012 yılında yayınlanan Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisi ile adım atan Gökberk Demirci, son olarak Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Emir karakterine hayat vermiştir. Gökberk Demirci, 1.81 metre boyunda, 77 kilo ve Terazi burcudur.

Gökberk Demirci yeni sezonda 'Esaret' adlı dizide rol alacak.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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