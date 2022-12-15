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Roman Abramoviç'ten Flaş İstanbul Kararı
Rus milyarder Roman Abramoviç, bir süredir bulunduğu İstanbul'da ev arayışına devam ediyor. Şehire yerleşecek iş insanının, yalı satın almak istediği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bir süredir İstanbul'da bulunan Roman Abramoviç, Anadolu Yakası'ndaki Uskumru Balık'ta görüntülendi. Ailesiyle mekana giden iş insanı, restoranın sahibi Seyfettin Taştan'la hatıra fotoğrafı çektirdi.
İstanbul'da ev aradığı ve yalı kiraladığı haberleriyle gündeme gelen Abramoviç'in "Bu şehri çok sevdim. Halen ev arıyorum. Bir yalı satın almak istiyorum. İstanbul'a yerleşeceğim" dediği öğrenildi. İş insanı, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonrası Londra'dan ayrılmıştı.
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