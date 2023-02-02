Rıza Baba Bir Kadınla Görüntülenince Panikledi: Bana Adres Sordu

Snob Magazin'in özel haberine göre; 17 sezon 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan Zafer Ergin, geçtiğimiz günlerde bir kadın arkadaşıyla Nişantaşı'nda objektiflerimize takıldı. Geçtiğimiz kasım ayında yapımcı Türker İnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle ara verilen 'Arka Sokaklar' dizisinden geçtiğimiz günlerde çekildiğini açıklayan 81 yaşındaki usta sanatçı, kadın arkadaşıyla görüntülendiği görünce panik oldu.

Çift, görüntülendiği anlayınca birbirlerinden uzaklaşırken, yaptığı açıklamalarla ise şaşırttı. Objektiflere takıldığı kendisinden yaklaşık 30 yaş küçük kadını tanımadığını söyleyen Ergin, "Bana adres sordu sadece... Tanımıyorum" dedi.

Panik hallerine devam eden oyuncu, "Fotoğraflarımızı silerseniz çok güzel olur. Onlar yayınlanmasın! Bir akşam buluşup, yemek yiyelim" diyerek, ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

37 YILDIR EVLİ!

37 yıldır Binnaz Ergin'le evli olan usta sanatçının, "Tanımıyorum" dediği kadın arkadaşıyla, başka sokakta tekrardan buluşması ise kafaları karıştırdı.

Daha öncede eşini aldattığı haberleriyle gündem olan Ergin'in, objektiflere takıldığı arkadaşıyla geçtiğimiz günlerde yine Nişantaşı'nda bir mekandan baş başa yemek yediği de ortaya çıktı.