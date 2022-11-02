Rıza Akın'ın Ölümü Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek

Oyuncu Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile meslektaşı Rıza Akın'ın geçirdiği beyin kanaması sebebiyle vefat ettiğini duyurdu

Çok sayıda sinema ve televizyon yapımı ile tiyatro oyununda yer alan Rıza Akın, dün beyin kanaması geçirmişti. Akın, ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Rıza Akın'a dair üzücü haberi ise oyuncu Menderes Samancılar duyurmuştu.

Samancılar, sosyal medya hesabından, "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda... Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz" mesajını yayınlamıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavisi yoğun bakımda süren 65 yaşındaki Rıza Akın'dan acı haber geldi. Akın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kötü haberi ise yeniden Menderes Samancılar, "Canım kardeşimi kaybettik" sözleriyle Rıza Akın'ın sevenlerine duyurdu.

Öte yandan Rıza Akın'ın, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' kapsamında memleketi Adana’ya gelen oyuncu Rıza Akın, 5 Nisan 2019 tarihinde Japon Miho Shimotashiro ile evlendiği ortaya çıktı. İkili, çok fazla basın mensuplarının karşısına çıkmıyordu.

Akın'ın ani vefatı sonrası eşi de büyük bir üzüntü yaşadı.

RIZA AKIN KİMDİR?

Rıza Akın, 15 Eylül 1957'de Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde, ortaokul yıllarında tanıştı. Tiyatro için Ankara'ya taşınan Akın, Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonelleşti.

1969-1977 yılları arasında tiyatro yaşantısına ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdüren Rıza Akın, 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl sanat danışmanlığını yaptı.

Akın, 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan 'Kuartet' adlı filmiyle oyunculuğa dönmüştü.

'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' kapsamında memleketi Adana’ya gelen oyuncu Rıza Akın, 5 Nisan 2019 tarihinde Japon Miho Shimotashiro ile evlenmişti.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2016 - Cesur Yürek

2015 - Maral: En Güzel Hikayem

2014 - Kardeş Payı

2012 - Gözetleme Kulesi

2011 - Alev Alev

2011 - Tövbeler Tövbesi

2011 - Kılıç Günü

2010 - Samanyolu

2010 - Oğul

2010 - Saç

2009 - Masumlar

2009 - Neşeli Hayat

2009 - Hesaplaşma

2008 - Son Bahar

2008 - Tatil Kitabı

2008 - Süt

2008 - Kırk

2008 - Kalpsiz Adam

2006 - Rıza

2005 - Beyaz Gelincik