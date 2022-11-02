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Rıza Akın'ın Ölümü Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek

Oyuncu Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile meslektaşı Rıza Akın'ın geçirdiği beyin kanaması sonrası vefat ettiğini duyurdu. 65 yaşında hayatını kaybeden Rıza Akın'ın evli olduğu ortaya çıktı. Peki Rıza Akın'ın eşi kim? İşte Rıza Akın hakkında tüm merak edilenler...

Magazin 02.11.2022, 10:08 02.11.2022, 10:42 arif hür
Rıza Akın'ın Ölümü Sonrası Ortaya Çıkan Gerçek

Oyuncu Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile meslektaşı Rıza Akın'ın geçirdiği beyin kanaması sebebiyle vefat ettiğini duyurdu

Çok sayıda sinema ve televizyon yapımı ile tiyatro oyununda yer alan Rıza Akın, dün beyin kanaması geçirmişti. Akın, ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Rıza Akın'a dair üzücü haberi ise oyuncu Menderes Samancılar duyurmuştu.

Samancılar, sosyal medya hesabından, "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda... Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz" mesajını yayınlamıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavisi yoğun bakımda süren 65 yaşındaki Rıza Akın'dan acı haber geldi. Akın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kötü haberi ise yeniden Menderes Samancılar, "Canım kardeşimi kaybettik" sözleriyle Rıza Akın'ın sevenlerine duyurdu.

Öte yandan Rıza Akın'ın, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' kapsamında memleketi Adana’ya gelen oyuncu Rıza Akın, 5 Nisan 2019 tarihinde Japon Miho Shimotashiro ile evlendiği ortaya çıktı. İkili, çok fazla basın mensuplarının karşısına çıkmıyordu.

Akın'ın ani vefatı sonrası eşi de büyük bir üzüntü yaşadı.

RIZA AKIN KİMDİR?

Rıza Akın, 15 Eylül 1957'de Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde, ortaokul yıllarında tanıştı. Tiyatro için Ankara'ya taşınan Akın, Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonelleşti.

1969-1977 yılları arasında tiyatro yaşantısına ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdüren Rıza Akın, 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl sanat danışmanlığını yaptı.

Akın, 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan 'Kuartet' adlı filmiyle oyunculuğa dönmüştü.

'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' kapsamında memleketi Adana’ya gelen oyuncu Rıza Akın, 5 Nisan 2019 tarihinde Japon Miho Shimotashiro ile evlenmişti.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2016 - Cesur Yürek
2015 - Maral: En Güzel Hikayem
2014 - Kardeş Payı
2012 - Gözetleme Kulesi
2011 - Alev Alev
2011 - Tövbeler Tövbesi
2011 - Kılıç Günü
2010 - Samanyolu
2010 - Oğul
2010 - Saç
2009 - Masumlar
2009 - Neşeli Hayat
2009 - Hesaplaşma
2008 - Son Bahar
2008 - Tatil Kitabı
2008 - Süt
2008 - Kırk
2008 - Kalpsiz Adam
2006 - Rıza
2005 - Beyaz Gelincik

#son dakika #Magazin #snob magazin #Rıza Akın
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