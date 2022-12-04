Rita Ora'dan olay pozlar!

Rita Ora, TV yıldızı Vas J Morgan'ın doğum gününe katıldı. Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı, gecede giydiği fileden elbiseyle dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda yönetmen Taika Waititi ile dünyaevine giren sanatçı, elbisesiyle çektirdiği kareleri Instagram'dan yayınladı.

Kapüşonlu ten rengi bir file elbise giyen Rita Ora, birbirinden farklı pozlar verdi.

Kısa sürede binlerce beğeni alan sanatçı, geceden video'ları da yayınladı.



İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen gecede Rita Ora, objektif karşısına geçtiği fotoğraf sanatçısı German Larkin'e de teşekkür etti. Dünyaca ünlü isimler de Rita Ora'ya kalp ve alev emojileri attı.



Rita Ora kimdir?

Kosova'nın Priştine şehrinde dünyaya gelen Rita Ora, 26 Kasım 1990 yılında dünyaya geldi. Babası Besnik Sahatçiu, annesi ise Vera Sahatçiu'dur. Arnavut olan Rita Ora, doğduktan bir sene sonra İngiltere'ye taşındı. 32 yaşında olan şarkıcının Elana ve Don adında iki kardeşi bulunuyor.

Şarkıcılık yapan Rita Ora, aynı zamanda oyunculukla da ilgileniyor. Ora, Spivs ve Grinin Elli Tonu gibi filmlerde rol aldı. Bazı reklam kampanyalarının da yüzü olan Rita Ora, 1.66 boyunda ve 55 kilodadır.