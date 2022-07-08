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Reza Zarrab’tan Ebru Gündeş’e velayet davası
Reza Zarrab, Ebru Gündeş'le evliliğinden dünyaya gelen 10 yaşındaki kızı Alara'nın velayetini almak için mahkemeye başvurdu.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Ebru Gündeş ile Reza Zarrab’ın 11 yıllık evlilikleri geçen yıl bitti. Ancak taraflar arasındaki gerginlik sürüyor. Reza Zarrab’ın son dönemde aşk hayatıyla gündeme gelen eski eşine velayet davası açtığı ortaya çıktı.
10 yaşındaki kızı Alara’nın velayetini isteyen Zarrab ayrıca Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nden duruşmaların gizli yapılması için de karar aldırdı.
Ebru Gündeş’in son olarak Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı gündeme gelmiş ve ikilinin samimi bir pozu birçok magazin haberi yapan sayfaya atılmıştı. Ardından Rassan Khoshnaw mahkemeye koşmuş ve telefon ve bilgisayarının hacklendiğini öne sürerek erişim engeli talebinde bulunmuştu.
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