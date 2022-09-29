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Reyting zirvede keyifler yerinde!
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın başrol oyuncusu Pelin Akil, eşiyle trafikte objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu, dizinin iyi bir başlangıç yaptığını belirtti.
Atv’nin geçtiğimiz hafta başlayan reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın başrol oyuncusu Pelin Akil, önceki akşam Bebek’te eşi Anıl Altan ile trafikte görüntülendi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, “Dizimiz çok güzel başladı. Her şey yolunda. İzleyiciden gelen tepkiler çok iyi” dedi.
Trafiğin çok sıkıştığını belirten oyuncu, müsaade isteyerek yoluna devam etti.
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