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Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızı Ediz Hun’un hayatını anlatan “Film Gibi Geçti”nin imza gününe yoğun ilgi
Reyhan Karaca’ya kuliste ‘evlen ‘baskısı
Ümit Sayın ve Reyhan Karaca sahne aldıkları SahraZen’de muhteşem düetleriyle hayranlarını mest etti. 90'lı yıllara damga vuran birbirinden sevilen şarkılarını seslendiren ikili, kült olmuş eserleriyle hayranlarını zamanda keyifli bir müzik yolculuğuna çıkardı.
Siyah straplez yırtmaçlı elbisesiyle sahneye çıkan Reyhan Karaca, hem göze, hem de kulağa hitap etti. Konserin ilerleyen dakikalarında hareketli şarkılarıyla sevenlerini coşturan ikili, herkesi oynattı.
‘Müzmin bekar’ Reyhan Karaca’ya mekanın sahibi Hakan Yaşar, kuliste ziyaret ederek ‘evlilik kararı alırsa düğünü kendisinin yapacağının’ sözünü verdi.
Yakın dostu Ümit Sayın da güzel şarkıcının nikah masasına oturduğu takdirde beşi bir yerde takacağını söyleyerek ünlü şarkıcıya evlenmesi için adeta baskı yaptılar.
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