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Resul Dindar'dan Fatsa'da müzik ziyafeti
Fatsa Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Uzunkum Plajı'nda düzenlediği konserde, Karadeniz müziğinin ünlü ismi Resul Dindar, şarkılarıyla Fatsalılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'ın çiçek vererek onore ettiği Resul Dindar, müzik ziyafeti çekti. Başkan Kibar "Resul Dindar bölgemizde çok sevilen bir sanatçı. 30 Ağustos'u onunla kutlamak istedik. Sadece Fatsa'dan değil çevre il ve ilçelerden de insanlar konsere geldi" dedi.
Magazin 30.08.2022, 14:54 tarkan abdullahoğulları
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