Reklam Yüzü Oldu
‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ dizisinin başarılı oyuncusu Korel Cezayirli, Fuyapı’nın marka yüzü oldu. Önceki akşam firmanın yönetim kurulu başkanı Özer Ünsal ve markanın yöneticileriyle kutlama yemeğinde bir araya gelen Cezayirli, gazetecilerin sorularına cevap verdi.
Başarılı oyuncu, “Doğru insanlarla ve güvenilir markalarla işler yapmanın mutluluğu var bende. Çok keyifli ve güzel bir reklam çekimi oldu.” dedi.
İşbirliğinin detaylarından bahseden Özer Ünsal, “Korel beyle 2 yıllık bir anlaşma imzaladık. Çok güzel bir reklam filmi çıktı ortaya. Yakın zamanda ekranlarda yayınlanmış olacak” dedi.
Çekimleri tüm hızıyla devam eden ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ dizisiyle ilgili sorulara da cevap veren Cezayirli, “Dönem dizisinde oynamak gerçekten zor. Yüksek performans gerektiren bir iş ama ortaya çıkan sonucu görünce bütün yorgunluğa değiyor.” dedi. Diziyle beraber değişen imajı da sorulan Korel Cezayirli, “Bu proje sayesinde bir çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Hep saçlarımı uzatma hayalim vardı. Bu projeyle o da oldu. Ve gülümseyerek bundan çok mutluyum” dedi.
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|18
|15
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|18
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|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
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|2. M.City
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|17
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|19
|31
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