Recep İvedik 7’nin özel gösterimi gerçekleşti

Dün gece özel gösterimi gerçekleşen film bugün platformda yayına girdi. Yoğun ilgiyle gerçekleşen özel gösterimde uzun zamandır merakla beklenen serinin yeni filmi seyircilerini yine çok güldürerek beğenileri toplamayı başardı. İlginin yüksek olduğu gecenin ardından film ekibi dakikalarca ayakta alkışlandı.





Togan Gökbakar’ın yönetmenliğini, Şahan Gökbakar’ın başrolünü üstlendiği ‘Recep İvedik 7’ filminin kadrosunda Gökbakar’a Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi eşlik ediyor. Serinin yeni filmi olan ‘Recep İvedik 7’de şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik bu sefer köy hayatında görünüyor. Filmde, köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik’in köylülerle beraber bu projeye karşı verecekleri heyecanlı ve komik mücadelenin sinyalleri veriliyor.

‘BİZ DE BU GECE MİSAFİRİZ’

Şahan Gökbakar ve diğer oyuncular gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gökbakar “Serinin 7. filmi seyirci ile buluşmak üzere. Biz de merakla bekliyoruz.” dedi. Düğün Dernek filminin ilk Recep İvedik serilerini geçmesi ve sonrasında filmin 4. serisinde tekrar rekoru eline alması üzerine de konuşan Gökbakar “Düğün Dernek filmi bizim ilk serileri geçti. Sonra biz 4. seri ile geri aldık liderliği. Ahmet Kural ve Murat Cemcir’de biz rekoru tekrar kırdıktan sonra ofisimize gelip altın taktılar bana. Kısa da olsa rekor ellerindeydi, sonra geri aldım diye.” dedi.

Muhabirleri “Cem Yılmaz’ı galaya davet ettiniz mi?” sorusuna Gökbakar “Biz de kendi filmimizin galasına davet edildik. Biz de bu gece misafiriz. Diğer filmlerimizin galasını biz yapıyorduk, bu sefer biz yapmıyoruz. Artık dijital platform yetkilileri kimleri davet etti bilemem.” dedi.



‘KARDEŞLER ARASINDA KÜSLÜK OLMAZ’

Galaya katılan Murat Cemcir ise “Hastası olduğumuz nadir insanlardan biri Şahan Gökbakar. Kemal Sunal, Şener Şen gibi ustalar bizi bir dönem nasıl güldürdüyse şimdi de Şahan bizi bu dönemde güldürüyor. Recep karakteri İnek Şaban gibi oldu. Her film de farklı hikayeler anlatması çok güzel. O dönem de ne olay varsa onu anlatıyor filmde.” dedi. Muhabirlerin “Ahmet Kural ile bir şeyler yapacak mısınız peki?” sorusuna “Şu anlık gündemimizde yok. İleride tabii ki düşünüyoruz. Küslük haberleri de çıkmıştı ama öyle bir şey yok. Kardeşler arasında küslük olmaz. Yoksa yengeden yediğimiz bir veto yok.” dedi.

‘İNSANLARI SİNEMAYA ÇEKMEK İÇİN İYİ FİLM YAPILMALI’

Galaya katılan bir diğer isim ise Mahsun Kırmızıgül’dü. Kırmızıgül “Sinemanın canavarı kendisi. Ben Şahan’ı insan olarak seviyorum.” dedi. Muhabirlerin “Artık herkes dijitale yapıyor. Bunun nedeni nedir?” sorusuna “Onların kendi tercihi. Ben sinemayı çok seviyorum. Filmimi de beyaz perde de sergileyeceğim. Dijital platform da sektörün gelişmesine yardımcı oluyor. Sinema bilet fiyatları bence çok da yüksek değil. Bir tuvalete gidin ya da bir şeyler için, yok öyle bir şey. Sinema tam tersine pahalı değil. Benim eski filmime göre şimdi çektiğim film 7-8 kat daha da arttı. Mısır parası çok olayı vardı önceden de şimdi öyle bir şey de yok. İnsanları sinemaya çekmek için iyi film yapılmalı.” dedi.



‘YARGI HARİKALAR DİYARI GİBİ’

KanalD’de reyting rekorları kıran ‘Yargı’ dizisinin Doktor Çetin’i Merih Ermakastar da galaya gelenler arasındaydı. Yargı dizisinde katilin kim olduğu merak konusu olmuştu. Bunun üzerine “Yargı harikalar diyarı gibi. Tüm ekip inanılmaz uyumlu, özenle seçilmiş. Aile gibiyiz. Bu ekibin içinde olmak benim için gurur verici. Bana yolda çok soruyorlar ‘Katil Kim?’ diye, ben de merakla bekliyorum kim diye, acaba ben miyim? diye. Sema Hocamız çok iyi yazıyor. Biz bile bu böyle olmuş diyerek merak ediyoruz. Uzun zamandır böyle merak uyandıran bir proje olmamıştı türk dizi tarihinde.” dedi.