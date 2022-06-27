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Rasim Kaan Aytoğu Kimdir, Eşi Kim? İşte Cevabı...

Sosyal medyanın gündemine oturan Rasim Kaan Aytoğu'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Rasim Kaan Aytoğu kimdir? Rasim Kaan Aytoğu aslen nereli, kaç yaşında? Rasim Kaan Aytoğu'nun mesleği ne? İşte Rasim Kaan Aytoğu hakkında tüm merak edilenler...

Magazin 27.06.2022, 10:32 27.06.2022, 10:59 arif hür
Rasim Kaan Aytoğu Kimdir, Eşi Kim? İşte Cevabı...

Sosyal medyanın gündemine oturan Rasim Kaan Aytoğu hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı.

Rasim Kaan Aytoğu kimdir?
1961 yılında İzmir Karşıyaka’da doğdu. İzmir Atatürk Lisesi’nden sonra 1982 yılında ABD’de University of Illinois Endüstri Mühendisliği’nden mezun oldu. Aynı zamanda Endüstri Yüksek Mühendisliği’nden şeref listesinde başarı ile mezun oldu.

1988’de Başbakanlık tarafından Harvard Universitesi ABD İşletme Yönetimi Programına gönderildi.

1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından Birleşik Krallık Kamu İdaresi Enstitüsü’ne gönderildi ve Kamu Yönetimi Uluslararası Finansman Programı’nı bitirdi.

1994 yılında Pacific Western Universitesi’nde finans doktorasını tamamladı.

T. C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nda Planlama Uzmanı, Güneydoğu Anadolu Projesinde (GAP) Direktörlük ve T. C. Gazi Üniversitesinde Fen Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi olarak yer aldı.

İstanbul Altın Rafinerisi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı, İstanbul Altın Borsası Kurucu Genel Sekreterliği, T.C. Başbakanlık Başbakan Başmüşavirliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Daire Başkanlığı, İSTAÇ, İSTON, BELTUR, İGDAS, KÜLTÜR A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Dubai’de Tanmiyat Yatırım Holding Grubu’nda İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

Cidde Şehri Kentsel Gelişim Yatırım Holding’te Finansman Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Üyesi, Kiler Holding Şirketler Grubu’nda Finansman Grup Başkanlığı yapmıştır.

AKP İzmir milletvekili adayı olmuştu.

Özel Hayatı
Avukat Esin Aytoğu ile evli olan Aytoğu'nun Çağatay Oğuzhan Aytoğu adında bir oğlu vardır.

Rasim Kaan Aytoğu Kimdir?

İş Kariyeri
1988-1989 – Planlama Uzmanı (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı)
1990-1993 – Direktör (Güneydoğu Anadolu Projesi)
1994-1996 – Öğretim Üyesi (Gazi Üniversitesi)
1996-1998 – Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı (İstanbul Altın Rafinerisi)
1995-1999 – Kurucu Genel Sekreteri (İstanbul Altın Borsası)
1997-1998 – Başbakan Başmüşaviri (T.C. Başbakanlık)
2002-2003 – İştirakler Daire Başkanı (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
2004-2005 – CEO (Global Gayrimenkul Geliştirme Yatırım ve Müşavirlik Şirketi)
2005-2010 – İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi (Tanmiyat Yatırım Holding Grubu–Dubai)
2010-2012 – Finansman Grup Başkanı (CFO) ve Yönetim Kurulu Üyesi (Cidde Şehri Kentsel Gelişim Yatırım Holding)

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ Mİ?
İhlas Holding CEO’su olarak görev yapan Aytoğlu’nun görevinden istifa edip etmediği merak konusu oldu. Henüz istifa hakkında bir bilgi paylaşılmazken İhlas Holding’in web sitesinde yönetim kurulu ve yönetim listelerine giriş sağlanamıyor.

Sosyal medyada kullanıcılar İhlas Holding CEO’su olduğunu iddia etmiş olsa da İhlas Holding yöneticileri arasında isminin geçmiyor olması dikkatlerden kaçmadı.

Ne iş yapıyor?
Prof. Dr. Rasim Kaan Aytoğu, T. C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nda 1988 ile 1989'da Planlama Uzmanı, 1990-1993'de Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Direktörü olarak görev yaptı.

Aytoğu daha sonra sırasıyla şu görevlerde yer aldı;

1994-1996'da T. C. Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi olarak,

1996-1998'de İstanbul Altın Rafinerisi, Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı,

1995-1999'da İstanbul Altın Borsası, Kurucu Genel Sekreteri,

1997-1998'de T.C. Başbakanlık, Başbakan Başmüşaviri,

2002-2003'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Daire Başkanı, İSTAÇ, İSTON, BELTUR, İGDAS, KÜLTÜR A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi,

2004-2005'te İstanbul'da Global Gayrimenkul Geliştirme Yatırım ve Müşavirlik Şirketi'nde CEO,

2005-2010'da Dubai'de Tanmiyat Yatırım Holding Grubu'nda İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi,

2010-2012'de Cidde Şehri Kentsel Gelişim Yatırım Holding'te Finansman Grup Başkanı (CFO) ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet vermiştir.

Aytoğu, Cidde Şehri Kentsel Gelişim Yatırım Holding’te Finansman Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Üyesi, Kiler Holding Şirketler Grubu’nda da Finansman Grup Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

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