Rapçi Ersan Kuşakçı ‘Dom Perignon’u anlattı

Geçtiğimiz günlerde Etiler’de görüntülünden "EK92" lakaplı rapçi Ersan Kuşakçı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Son dönemde çıkardığı şarkıların çok sevildiğini söyleyen başarılı rapçi gelen tepkilerden çok memnun olduğunu söyledi. Yeni şarkısı "Dom Perignon"un şimdiden dillerde dolaşmaya başladığını dile getirdi.

