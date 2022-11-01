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Rapçi Ersan Kuşakçı ‘Dom Perignon’u anlattı
"EK 92" lakaplı rapçi Ersan Kuşakçı yeni single parçası "Dom Perignon" hakkında konuştu.
Geçtiğimiz günlerde Etiler’de görüntülünden "EK92" lakaplı rapçi Ersan Kuşakçı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Son dönemde çıkardığı şarkıların çok sevildiğini söyleyen başarılı rapçi gelen tepkilerden çok memnun olduğunu söyledi. Yeni şarkısı "Dom Perignon"un şimdiden dillerde dolaşmaya başladığını dile getirdi.
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