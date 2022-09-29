Rapçi Coolio'nun Ölüm Nedeni Belli Oldu

Uzun süredir Coolio'nun menajerliğini yapan Jarez Posey, ABD medyasına verdiği demeçte, ünlü yıldızın Los Angeles'ta bir arkadaşının evinin banyosunda hareketsiz yatarken bulunduğunu açıkladı.

'KALP KRİZİ GEÇİRDİ' İDDİASI

1980'lı yıllarda müzik yapan ancak 1996 yılında çıkardığı 'Gansta's Paradise' adlı şarkısıyla hip hop tarihine geçen Coolio'nun kesin ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Ancak TMZ sitesine konuşan Posey, ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlilerinin kalp krizi geçirmiş olabileceğini düşündüklerini aktardı.

Gerçek adı Leon Ivey Jr. olan Coolio, 'Gansta's Paradise' şarkısıyla Grammy Ödülü'ne değer görülmüştü. 40 yılı aşan kariyerinde sekiz stüdyo albümü kaydeden Coolio, bir American Müzik Ödülü, üç de MTV Video Müzik Ödülü kazanmıştı.

EN ÇOK MONTAJLANAN ŞARKI

Sözlerini L.V. ve Stevie Wonder ile ortak yazdığı aynı adlı albümünün içerisinde yer alan 1995 yapımı şarkı, 1995 tarihli Amerikan yapımı sinema filmi Dangerous Minds'ın film müziği olarak kullanılmıştı. 'Gansta's Paradise' dünyanın en çok montajlanan şarkılarından biri.

COOLİO KİMDİR?

Coolio veya gerçek adıyla Artis Leon Ivey, Jr., (1 Ağustos 1963 - 28 Eylül 2022), Amerikalı Grammy Ödülü sahibi rapçi ve oyuncuydu. Sanatçı, 1994 yılında satışa sunduğu "Fantastic Voyage" adlı teklisiyle beraber tanınmaya başladı. Sonraki sene yayımlanan ve Sakıncalı Düşünceler filminin müziklerine de dahil edilen "Gangsta's Paradise" adlı şarkı ise Amerikan müzik listesinde bir numaraya kadar yükseldi.

COOLİO NEDEN ÖLDÜ?

28 Eylül 2022'de bir arkadaşının evindeyken, banyo zemininde hareketsiz halde bulundu. Polis, cinayet şüphesi olmamasına rağmen ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Coolio'nun menajeri kalp krizi geçirerek öldüğünü beyan etti.