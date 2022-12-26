Radyo34 Duygu Atakan’a Emanet

Yeni yılla birlikte köklü bir değişime hazırlanan Radyo34, ilk iş olarak “Genel Yayın Yönetmenliği”için Duygu Atakan ile anlaştı. Radyo’nun Yıldızları Ödül Töreni’nde “Yılın En İyi Kadın Radyo Programcısı” ödülünün de sahibi olan Duygu Atakan, Genel Yayın Yönetmenliğine ek olarak 16:00-19:00 saatleri arasında “Duygu’yla Radyodayız” programını da yapacak.

Ocak ayından itibaren Ankara, Konya ve Antalya’da da yayına girecek olan Radyo 34’ün şehirlere göre güncel frekanslarını sizler için derledik:

İstanbul 88.0

İzmir 101.8

Bursa 107.1

Kocaeli 97.3

Yalova 88.0

Eskişehir 105.5

Düzce(Akçakoca) 93.9

Bursa(Karacabey) 90.3

Zonguldak(Ereğli) 93.9

