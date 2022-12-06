Quality of Magazine’in yeni yıl daveti yıldızlar geçidine sahne oldu

Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı gece, usta gazeteci ve Quality of Magazine Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci’nin açılış konuşması ile başladı.

Cemiyet, iş ve sanatdünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı gecede Türkan Şerbetçi, Ali Ağaoğlu, Orhan Gencebay, Ahmet Selçuk İlkan, Cengiz Kurtoğlu, Aslı Hünel, Ayhan Aşan, Gonca Vuslateri,Buket-Yusuf Köksal, Ender Saraç, Yalçın Şahin, Sabri Yiğit, Arzu Kunt, Asena, Petek Dinçöz, Gizem Özdilli, Nihan Akın, Ayşegül Yıldız, Yasemin Azra, Özlem Yıldız, Ivana Sert, Faik Öztürk, Kurtuluş Kuş, Burak Bulut, Mahmut Tuncer, Prof. Dr. Meral Kozakçıoğlu Özekici, Prof. Dr. Ümit Özekici ve Hilal Suerdem gibi isimler hazır bulundu. 500 seçkin davetlinin katıldığı gece Cahide şovlarıyla başladı. Cahide Palazzo’nun dillere destan şov ekibinin konukları coşturduğu gecede daha sonra usta isim Serkan Kaya sahne aldı. Konuk sanatçıların da Serkan Kaya’ya eşlik ettiği gece, tam anlamıyla bir yıldızlar geçidine sahne oldu.

Yeni yıl daveti için Pelit tarafından hazırlanan pasta, geri sayımla birlikte kesilirken, pastanın kesimi sırasında ünlü isimler de Quality of Magazine Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci’yi yalnız bırakmadı. Geceye katılan isimler, yeni yıl pastasının kesilirken 2023 yılından sağlık, huzur, mutluluk, birlik ve beraberlik dilediler.