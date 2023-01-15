Prof. Dr. Arif Verimli: Öğrencilik Hayatımda Kaldığım Tek Ders Psikiyatri
Simge Fıstıkoğlu’nun youtube’deki “Hayat Okulu” programına konuk olan Prof. Dr. Arif, hayatta hiç pişmanlığı olmadığını söylerken, “beni kimse sinirlendiremez” diyerek hayata karşı duruşunun altını çiziyor.
Simge Fıstıkoğlu kendi hazırlayıp sunduğu, mesleğine yıllarca emek veren, hatalarından ders çıkaran, pes etmeyen ve nihayet başaranlara yaşanmışlıklarını sorduğu “Hayat Okulu”na bu kez, Prof. Dr. Arif Verimli’yi konuk etti.
Simge Fıstıkoğlu’nun sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Arif Verimli, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne başladığı günleri ve o günlerde yaşadıklarını paylaştı. Genç Arif Verimli’ye bugün ne söyleyeceğini, yaşadığı zorlukları, üzüntüleri, hayata karşı duruşunu anlatan Verimli, hayatta hiç pişman olmadığını söyledi.
Öğrencilik hayatında tek kaldığı ders olan psikiyatri ve ardından gelen başarılı okul yılları ile mesleki kazanımlarını da anlatan Prof. Dr. Arif Verimli’nin, 200 binin üzerinde hasta baktığını, kendisine green kart ve vatandaşlık veren Amerika’ya neden gitmediğini, evliliğindeki huzuru, küçük yaşta kaybettiği annesinin ardından yaşadığı çocukluğu ve televizyon macerasını Simge Fıstıkoğlu ile Hayat Okulu’nda izleyebilirsiniz.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|18
|42
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Başakşehir
|18
|34
|4. Adana Demirspor
|18
|33
|5. Beşiktaş
|17
|32
|6. Trabzonspor
|18
|32
|7. Konyaspor
|18
|27
|8. Kayserispor
|18
|26
|9. Alanyaspor
|18
|24
|10. Karagümrük
|17
|20
|11. Giresunspor
|18
|20
|12. Gaziantep FK
|17
|19
|13. Ankaragücü
|18
|19
|14. Antalyaspor
|17
|18
|15. Kasımpaşa
|17
|18
|16. Hatayspor
|18
|17
|17. Sivasspor
|18
|15
|18. İstanbulspor
|18
|15
|19. Ümraniye
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|41
|2. Samsunspor
|19
|35
|3. Keçiörengücü
|19
|33
|4. Boluspor
|19
|33
|5. Bodrumspor
|18
|32
|6. Rizespor
|19
|31
|7. Bandırmaspor
|18
|31
|8. Pendikspor
|18
|30
|9. Sakaryaspor
|19
|28
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|19
|24
|12. Adanaspor
|19
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Altay
|19
|21
|15. Tuzlaspor
|19
|19
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|19
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|18
|39
|3. M. United
|18
|38
|4. Newcastle
|18
|35
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Fulham
|19
|31
|7. Brighton
|18
|30
|8. Brentford
|19
|29
|9. Liverpool
|18
|28
|10. Chelsea
|18
|25
|11. Aston Villa
|19
|25
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Nottingham Forest
|19
|20
|14. Leeds United
|18
|17
|15. Leicester City
|19
|17
|16. Wolves
|19
|17
|17. Bournemouth
|19
|16
|18. West Ham United
|19
|15
|19. Everton
|19
|15
|20. Southampton
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|17
|35
|4. Villarreal
|17
|28
|5. Real Betis
|16
|28
|6. Atletico Madrid
|16
|27
|7. Osasuna
|17
|27
|8. Athletic Bilbao
|17
|26
|9. Rayo Vallecano
|17
|26
|10. Mallorca
|17
|22
|11. Girona
|17
|21
|12. Valencia
|16
|19
|13. Getafe
|16
|17
|14. Almeria
|16
|17
|15. Celta Vigo
|17
|17
|16. Real Valladolid
|17
|17
|17. Sevilla
|17
|15
|18. Cadiz
|16
|15
|19. Espanyol
|16
|14
|20. Elche
|16
|4