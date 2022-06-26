Flaş HaberOsman Wöber hayatını kaybetti
Son Dakika
"Prestij Meselesi" filmine hazırlanıyor! Gençliğini oynayacak isim şaşırttı
Mahsun Kırmızıgül artık sinema ile müziği bir arada yürütecek. Prestij Müzik yıllarını anlatan “Prestij Meselesi” filmine hazırlandığını açıklamıştı. Kırmızıgül’ün 20’li yaşları konu edilecek. Gençliğini oynayacak isim belli oldu. İşte detaylar...
Magazin 26.06.2022, 12:48 tarkan abdullahoğulları
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 16 yıl önce Bodrum’da bıraktığı sahnelere geri dönen Mahsun Kırmızıgül artık sinema ile müziği bir arada yürütecek. 53 yaşındaki sanatçı geçen günlerde usta yapımcı Fatih Aksoy’la iş yemeğinde buluşmuş ve çıkışta 1990 yıllara damgasını vuran Prestij Müzik yıllarını anlatan “Prestij Meselesi” filmine hazırlandığını açıklamıştı.
Kırmızıgül’ün yazıp yöneteceği filmin cast direktörlüğünü Gülden Avşaroğlu yapıyor. Filmde Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül’ün 20’li yaşları konu edilecek. Kırmızıgül’ün efsane müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’na ithaf edeceği filmde kendisinin gençliğine 29 yaşındaki oğlu Mahmut Kırmızıgül hayat verecek. Genç Kırmızıgül iki aydır hızlandırılmış oyunculuk eğitimi alıyor. Eylül ayında çekilecek olan filme kadar da eğitim almaya devam edecek. Filmde Haluk Levent ve Özcan Deniz’in gençliğine hayat verecek oyuncuların seçimi sürüyor.
22
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31