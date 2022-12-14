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POPSAV üyeleri NBA sergisinde çocukları ağırladı

POPSAV  Başkanı Metin Özülkü ve POPSAV  üyeleri Yonca Evcimik, Gökhan Türkmen, Güliz Ayla ve Teknik Direktör Tuncay Şanlı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Romatoloji hastası çocukları, Ataşehir Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi’nde yer alan Hupalupa’daki NBA deneyim sergisinde ağırladı.

Magazin 14.12.2022, 19:22 Emrah
POPSAV üyeleri NBA sergisinde çocukları ağırladı

Sergide dünyaca ünlü basketbolcuların özel eşyalarını gören, şampiyonluk kupası ile hatıra fotoğrafı çektiren ve basketbol deneyim alanlarında smaç basan çocuklar, heyecanlarını gizleyemedi.


 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Prof. Dr. Kasapçopur, davet edilen hasta çocuklar adına Popsav Başkanı Metin Özülkü ve Hupalupa İcra Kurulu Üyesi İlknur Timurlenk Akkurt’a teşekkür plaketi takdim ederken “Sizler, zor bir hastalıkla mücadele eden kahraman çocuklarımızı öylesine mutlu ettiniz ki… Bundan daha anlamlı bir yeni yıl hediyesi olamazdı. Siz değerli sanatçılarımıza, sevgili Tuncay Şanlı’ya ve çocuklarımızın her birine ayrı ayrı yılbaşı hediyeleri hazırlayan sevgili Selda Topal’a, doktor arkadaşlarım ile çocuklarımızın aileleri adına  çok çok teşekkür ederim” dedi.


 
ONLARLA ÇOCUKLUĞUMUZA DÖNDÜK
 
Popsav Başkanı Özülkü; “Özgür Hoca çok değerlidir, çocuklar için neler yaptığını çok uzun süredir biliyoruz. Bize hastalık sürecinin ne kadar zor olduğunu anlatmıştı. Buna rağmen gözlerindeki ışıltı bize mutluluk verdi. Bu buluşmada hem eğlendik hem onlarla olmaktan keyif aldık. Doktorları tedavileri için en iyisini yaparken biz de onlara moral vermekten onur duyduk.  Popsav olarak her zaman yanlarında olacağız. Spor ve Sanat toplumları iyileştirmek için vardır. Çocuklar için bir telefonumuzla gelen sevgili Tuncay Şanlı’ya da teşekkür ediyoruz” dedi. 


 
YONCA EVCİMİK’İ DUYGULANDIRAN FOTOĞRAF
 
Romatoloji hastası Özge’nin, Larry O’Brien şampiyonluk kupası ile Yonca Evcimik ile fotoğraf çektirmek istedi. Bu arada Evcimik, Özge’nin babasının cep telefonundan 3 yıl önce yine Özge ile çektirdiği fotoğrafı görünce duygulandırdı. Özge’nin, “3 yıl önce yine birlikteydik, o fotoğrafımızı babamın telefonunda saklıyor ve sizi çok seviyorum’ sözleri üzerine Evcimik, “Beni duygulandırma, sen iste, biz her zaman fotoğraf çektirelim” dedi. Ardından ikili, sergi alanında bol bol fotoğraf çektirdi.


 
TUNCAY ŞANLI’DAN POYRAZ’A Bİ’ DÜNYA MUTLULUK
 
Tedavisi nedeniyle uzun süredir hastanede olan Poyraz’ın, oyun alanları ve basketbol toplarını görünce heyecanlanması ama çekinmesi üzerine devreye giren Tuncay Şanlı, “Ben seni potaya kaldırırım, istediğin smacı basar, ünlü basketçilerle yarışırız’ diyerek Poyraz’ı yüreklendirdi. Serginin deneyim alanlarında saatlerce Poyraz’la oynayarak ona eşlik eden Şanlı’ya Poyraz’ın annesi, “Poyraz’a tedavisi kadar kıymetli duygular yaşattınız, ona bi’ dünya mutluluk verdiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.


 
Ramatoloji hastası çocuklarla tek tek ilgilenen Gökhan Türkmen ise ‘Benim de iki kız evladım var. Çocukları mutlu görmek, onları mutlu etmek dünyanın en güzel duygusu’ dedi.    

#POPSAV #Magazin #Snobmagazin
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