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Pop Müzikte Yeni Bir Soluk
Furkan, Söz ve müziği kendisine ait olan 'Oyna' isimli şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.
Gerçek mesleği mimarlık olan ancak küçük yaşlarda başlayan müzik aşkının ağır bastığını belirten genç şarkıcı Furkan, kendine has tarzı ve yorumu ile hayli iddialı.
'Pop müziğin yeni mimarı ben olacağım' diyen Furkan kendi yazdığı şarkılarına çok güvendiğini söyledi. Büyük kitlelere şarkılarıyla seslenmek istediğini belirten Furkan, 'Amacım yaptığım besteler ile binlerce kişinin duygularına tercüman olmak' dedi. GNL Entertainment yapımcılığını üstlendiği Furkan'ın 'Oyna' isimli şarkısının klibinin yönetmenliğini ise İmre Haydaroğlu üstlenirken, düzenlemesi ise Osman Çetin'e ait.
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