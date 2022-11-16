Podyumda Gözyaşlarına Hakim Olamadı!

Almanya’da ‘Ashina Haute Couture by Asena’ adlı moda evini kuran Asena, hazırladığı çok özel koleksiyonunu ilk kez Türkiye’de sergiledi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Özge Ulusoy, Demet Şener, Gizem Özdilli ve Ece Gürsel gibi ünlü modeller dahil olmak üzere yaklaşık 40 mankenin podyuma çıktığı defilenin açılışını, kendi hazırladığı siyah gelinlikle podyumda yürüyerek yapan Asena, defile finalinde ise gözyaşlarını tutamadı.

"EMEKLERİ YADSINAMAZ"

Aylardır ünlü terzi Edibe Şarbalkan’la birlikte bu defileye hazırlandıklarını dile getiren Asena, ‘’Onun emekleri yadsınamaz. O olmasaydı tüm bunları başaramazdım. O yüzden huzurlarınızda ona bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.’’ diyerek Şarbalkan’ın elini öptü.

Defile sonrası gazetecilerle bir araya gelen Asena, "Çok mutluyum, çok gururluyum. Almanya'da bu tarz etkinlikler olmuyor. O yüzden sahneyi, podyumu çok özlemişim. Ayrıca ne güzel dostlar biriktirmişim. Çok konuşulacak diye düşünüyorum" dedi.

Asena, defilenin finalinde babaannesini anmayı unutmadı. Terzilik, moda sektörüne girmesinde onun emeğinin çok olduğunu dile getirdi.

Podyumda Asena'nın tasarımlarını sergileyen dostları Demet Şener, Özge Ulusoy, Ece Gürsel ve Gizem Özdilli de Asena'yı kutlayarak, tasarımları çok beğendiklerini ifade ettiler.

ASENA KİMDİR?

Asena Çakmak ya da bilinen adıyla Asena 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Türk dansçıdır.

Asena henüz 3 aylıkken babaannesiyle birlikte Almanya'da yaşamaya başlamıştı. Çocukken Almanya'da 3 yıl bale eğitimi aldı. Almanya'nın dağlarında büyüdüğü için iyi derecede kayak yapmayı da öğrenmiştir.

Arada bir geldikleri Türkiye'ye 15 yaşında kesin dönüş yaptı. Aslen Rizeli olan Asena'nın gerçek annesi Rusya'nın Krasnogorsk kentinin yerlisidir. Tam bir Karadeniz kadını olan babaannesinin ve Almanların kültüründe büyümüştür. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. Marmara Üniversitesinin o yıllarda açtığı Otelcilik & Turizm Bölümünden mezun olmuş, 2001-2002 yılında da ikinci üniversitesi olan Bilgi'ye devam etmiştir.

1994'ün sonlarında gizli gizli dans hayatına adım attı ama tam profesyonelliğini 1998 yılında elde etti. 1998 yılında dans hayatıyla okul hayatını bir arada sürdüren Asena, davranışları ve atletik yapısıyla hemen fark edilmeye başladı.

1995 yılında Asena'yı Mustafa Topaloğlu ilk kez televizyona çıkarmıştır. Fakat yaşından ve okulundan dolayı show programlarında ancak 2 ay çalışabilmiş, ardından tekrar televizyona 1999 yılında dönmüştür. Uzun yıllar Türkiye'de devam eden talk show ve çeşitli TV programlarında yer aldı.

Bununla birlikte Asena'nın yaptığı başarılı işler onu zirveye taşımış, Türkiye'de ilk kez dansöz izleyenlere çatal bıçak sesini kestirmiştir.

Türkiye'nin dalında ilk oryantal dans jüri üyesidir. Son yıllarda Asena için dansın miladı yakıştırması yapılmaktadır.

Türkiye'de protokol işlere giden ilk body dancer'dır. Bill Clinton, Tina Turner, Mick Jagger (The Rolling Stones), Mel Gibson, Elizabeth Taylor vb. ünlü ve devlet adamı önünde dans etmiştir.

Kostümlerini kendi çizer, müziklerini özel yaptırır. Tüm dünya onunla dans kostümlerini değiştirmiştir.

Bugün oryantallerin ilham kaynağı hâline gelen darbuka, Türkiye'ye ancak 1998 yılında gelmiştir. Bununla birlikte Asena, ritim konusundaki uzmanlığını daha da geliştirip insanlara sahnede sadece bir enstrümanla nasıl dans edilebileceğini göstermiş olup tüm Türkiye'ye ve yurt dışına yenilikçi fikirler vermiştir. Ayrıca ünlü piyanist Anjelika Akbar'a ilham kaynağı olup müziğini hediye etmiştir.

Asena'nın ve dönemin Dans Federasyonu Başkanı Tolga Han'ın gayretiyle oryantal, devlet tarafından bir dans sporu olarak kabul edilmiştir. Böylece dansözlük toplumun önünde bir kez daha resmî bir meslek ve saygı duyulan bir iş olarak görülmüştür.

Dans kariyeri haricinde şarkıcılık ve oyunculuk alanında da çalışmalar yapan Asena'nın beş tane albümü bulunmaktadır.

Çarkıfelek yarışmasında 1,5 yıl hosteslik yapmıştır.

Survivor Ünlüler-Gönüllüler, Buzda Dans, Benzemez Kimse Sana adlı yarışmalara katılan Asena gündemden düşmeyerek kendisinden sık sık bahsettirmiştir.