Flaş HaberTakside Tacize Uğradığını Açıkladı!
Son Dakika
Plajda Romantik Anlar! Çevredekileri Umursamadılar
TV ünlüsü Teresa Giudice ve eşi Luis Ruelas, Mikonos sahilinde romantik halleriyle dikkat çekti. Çevredekileri umursamayan ve herkesin içinde samimi görüntüler veren çifte "Otele veya evinize geçin" yorumları yapıldı. İşte o kareler...
The Real Housewives of New Jersey ile şöhrete kavuşan Teresa Giudice ve eşi Luis Ruelas bir süredir arkadaşlarıyla Yunanistan'da tatil yapıyor.
ROMANTİK ANLAR
Yeni evli çift, son olarak plajda aşk dolu pozlar verdi.
Romantik anlar yaşayan ikili, çevredekilerin şaşkın bakışlarını umursamadı.
TERESA GİUDİCE KİMDİR?
Teresa Giudice, en iyi New Jersey'deki Gerçek Ev Kadınları'nda oynadığı bilinen bir Amerikan televizyon kişiliğidir. Gösteride yer almasının yanı sıra, Giudice birçok New York Times en çok satan yemek kitabı yazdı ve Donald Trump'ın The Celebrity Apprentice 5'inde yer aldı.
Teresa Giudice, 2022 yılı itibarıyla 50 yaşındadır. Luis Ruelas ile evlidir.
28
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Galatasaray
|3
|6
|4. Fenerbahçe
|2
|4
|5. Başakşehir
|2
|4
|6. Alanyaspor
|2
|4
|7. Beşiktaş
|2
|4
|8. Gaziantep FK
|2
|4
|9. Giresunspor
|2
|3
|10. Antalyaspor
|2
|3
|11. Kayserispor
|2
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ankaragücü
|2
|1
|14. Ümraniye
|3
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Gençlerbirliği
|2
|4
|2. Bodrumspor
|1
|3
|3. Samsunspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Göztepe
|1
|3
|6. Boluspor
|2
|3
|7. Altınordu
|1
|1
|8. Adanaspor
|1
|1
|9. Keçiörengücü
|1
|1
|10. Rizespor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Erzurumspor
|1
|1
|13. Pendikspor
|1
|1
|14. Bandırmaspor
|0
|0
|15. Denizlispor
|1
|0
|16. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|17. Sakaryaspor
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|7
|2. M.City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Brentford
|2
|4
|5. Newcastle
|2
|4
|6. Leeds United
|2
|4
|7. Chelsea
|2
|4
|8. Brighton
|2
|4
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Bournemouth
|2
|3
|12. Liverpool
|2
|2
|13. Fulham
|2
|2
|14. Leicester City
|2
|1
|15. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|16. Crystal Palace
|2
|1
|17. Southampton
|2
|1
|18. Everton
|2
|0
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Rayo Vallecano
|2
|4
|2. Atletico Madrid
|1
|3
|3. Real Betis
|1
|3
|4. Villarreal
|1
|3
|5. Osasuna
|1
|3
|6. Real Madrid
|1
|3
|7. Real Sociedad
|1
|3
|8. Valencia
|1
|3
|9. Celta Vigo
|1
|1
|10. Athletic Bilbao
|1
|1
|11. Barcelona
|1
|1
|12. Mallorca
|1
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Espanyol
|2
|1
|15. Real Valladolid
|2
|1
|16. Almeria
|1
|0
|17. Cadiz
|1
|0
|18. Girona
|1
|0
|19. Elche
|1
|0
|20. Getafe
|1
|0