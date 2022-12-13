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Pişti Oldular
Birkan Sokullu, OGM Pictures Yapım'ın yeni yıl partisine katıltı. Sevgilisi Eda Gürkaynak'la gecede boy gösteren Sokullu, bir dönem birlikte olduğu Dilan Çiçek Deniz ve Berrak Tüzünataç'la pişti oldu. İşte detaylar...
OGM Pictures Yapım, Dada Salon'da yeni yıl partisi düzenledi. Geceye, Beren Saat, Burcu Biricik, Birkan Sokullu, Elçin Sangu, Gökçe Bahadır, Uraz Kaygılaroğlu, Ebru Şahin, Serkan Çayoğlu, Dilan Çiçek Deniz, Afra Saraçoğlu, Şükran Ovali, Hande Ataizi, Rıza Kocaoğlu, Berrak Tüzünataç, Enis Arıkan, Selma Ergeç, Feyyaz Şerifoğlu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.
Birkan Sokullu geceye sevgilisi Eda Gürkaynak'la katıldı. Gecede, oyuncunun eski sevgilileri Berrak Tüzünataç ve Dilan Çiçek Deniz de boy gösterdi.
Sokullu, bir dönem birlikte olduğu Tüzünataç ve Deniz'le pişti olmuş oldu.
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