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Pınar Deniz'den Şok Eden Taciz İtirafı Geldi!

Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz, ‘sokak tacizine karşı dur’ konulu bir söyleşiye katıldı. Güzel oyuncunun taciz itirafı dikkat çekti. İşte detaylar...

Magazin 11.11.2022, 10:09 11.11.2022, 10:27 arif hür
Pınar Deniz'den Şok Eden Taciz İtirafı Geldi!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Denizbir süredir kendisi gibi ünlü oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor.

Özel hayatıyla gündemde olan Pınar Deniz, ‘sokak tacizine karşı dur’ konulu bir söyleşiye katıldı.

Pınar Deniz'den Kaan Yıldırım İtirafı!

"HER KADIN BU DERSİ ALMALI"

Açıklamalarda bulunan Pınar Deniz, “Tacize karşı 5D dediğimiz bir eğitim aldım. Dikkat dağıt, dahil et, delillendir, doğrudan müdahale et, dayanışma göster. Bunlar hayat kurtaran metotlar. Her kadın bu dersi almalı. Biz buna değeriz” ifadelerini kullandı.

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz kaç yaşında, nereli; 4 Kasım 1993 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. 29 yaşındadır.

Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise Evrim karakteri ile Sil Baştan dizisinde yaşadı.

Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile yaptı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Pınar Deniz, bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır ve  tutumları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçmesi ile gündeme gelmişti.

Pınar Deniz, 'Aşk 101' dizisiyle hayran kitlesini genişletti. Deniz şu sıralar 'Yargı' dizisinde Ceylin karakterini canlandırıyor.

PINAR DENİZ ÖZEL HAYATI

Pınar Deniz, meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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