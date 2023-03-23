Pınar Deniz Yeni Sezona NetWork ile Hazır
Pınar Deniz, NetWork İlkbahar/ Yaz 2023 sezonunda moda severlerle bir araya geliyor. NetWork, Pınar Deniz’in iddialı, modern ve stil sahibi duruşundan ilham alarak bu sezon değişen ve yenilenen stil kodlarını moda tutkunlarına sunuyor.
NetWork’ün İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonu, Pınar Deniz ile birlikte yeni hikayelere doğru yola çıkıyor. Yeni sezon koleksiyonunda yenilenen stil kodlarını sunan NetWork, ilham veren zamansız tasarımlarını Pınar Deniz ile ‘yeniden yorumluyor. Pınar Deniz’in pozitif enerjisini ve ilkbaharın yenileyici gücünü bir araya getiren İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonu, iddialı ve feminen şıklığın altını çiziyor.
Dijital kampanya filminde başarılı oyuncu Pınar Deniz ilkbahar renklerinin dinamizmini iddialı tavrıyla buluşturuyor. NetWork İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonunda yer alan zengin renk tonları NetWork kadınını şehrin her anında renkli, glam ve cesur bir yolculuğa çıkarıyor. Dijital kanallarda yayınlanacak olan reklam filmi TBWA İstanbul imzası taşıyor. Prodüksiyonunu 212 Studio’nun üstlendiği filme glam dokunuşu ünlü stylist Rocco Coloazza yaparken, fotoğraf kareleri ise dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Dan Beleiu imzasını taşıyor.
NetWork kadınının dinamik ve sofistike ruhunun ilham verdiği koleksiyon ofis stilinin rahat şıklığını yansıtan siluetlerle birleştirerek modaya yeni bir soluk kazandırıyor. Modern şehir hayatının her anına eşlik eden koleksiyon, sezonun renkli ve iddialı dünyasına açılan anahtarı elinde tutuyor. NetWork ile bütünleşerek marka kimliğinin vazgeçilmez parçası haline gelen hibrit stile, zengin aksesuar, ayakkabı ve çanta koleksiyonu eşlik ediyor.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
2021
2021
2021
2021
2021
2021
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|60
|2. Fenerbahçe
|24
|54
|3. Beşiktaş
|25
|49
|4. A.Demirspor
|25
|45
|5. Trabzonspor
|25
|44
|6. Başakşehir
|24
|41
|7. Kayserispor
|25
|38
|8. Konyaspor
|25
|34
|9. Karagümrük
|24
|31
|10. Antalyaspor
|25
|28
|11. Alanyaspor
|25
|28
|12. Sivasspor
|25
|27
|13. Kasımpaşa
|25
|26
|14. Gaziantep FK
|25
|25
|15. Ankaragücü
|24
|25
|16. İstanbulspor
|24
|24
|17. Giresunspor
|24
|23
|18. Hatayspor
|24
|23
|19. Ümraniye
|25
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|26
|54
|2. Eyüpspor
|26
|53
|3. Pendikspor
|26
|47
|4. Rizespor
|25
|46
|5. Keçiörengücü
|26
|46
|6. Sakaryaspor
|26
|46
|7. Bodrumspor
|26
|41
|8. Manisa FK
|25
|39
|9. Boluspor
|25
|38
|10. Bandırmaspor
|25
|37
|11. Göztepe
|25
|35
|12. Tuzlaspor
|26
|28
|13. Altay
|26
|25
|14. Adanaspor
|26
|25
|15. Erzurumspor
|25
|24
|16. Altınordu
|25
|20
|17. Gençlerbirliği
|25
|17
|18. Denizlispor
|26
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|26
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|69
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|28
|49
|5. Newcastle
|26
|47
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
|8. Brentford
|27
|42
|9. Fulham
|27
|39
|10. Chelsea
|27
|38
|11. Aston Villa
|27
|38
|12. Crystal Palace
|28
|27
|13. Wolves
|28
|27
|14. Leeds United
|27
|26
|15. Everton
|28
|26
|16. Nottingham Forest
|27
|26
|17. Leicester City
|27
|25
|18. West Ham United
|26
|24
|19. Bournemouth
|27
|24
|20. Southampton
|28
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|26
|68
|2. Real Madrid
|26
|56
|3. Atletico Madrid
|26
|51
|4. Real Sociedad
|26
|48
|5. Real Betis
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|41
|7. Athletic Bilbao
|26
|36
|8. Rayo Vallecano
|26
|36
|9. Osasuna
|26
|34
|10. Celta Vigo
|26
|34
|11. Mallorca
|26
|32
|12. Girona
|26
|31
|13. Getafe
|26
|29
|14. Sevilla
|26
|28
|15. Cadiz
|26
|28
|16. Real Valladolid
|26
|28
|17. Espanyol
|26
|27
|18. Valencia
|26
|26
|19. Almeria
|26
|26
|20. Elche
|26
|13