Pınar Deniz Serumla Ayakta Kaldı

Kanal D'de ekrana gelen Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, virüse yakalandı. Son dönemde hasta olduğunu belirten oyuncu, sete ise ara vermedi. Son olarak Yargı dizisi için Kapadokya'da kamera karşısına geçmişti. Kaan Yıldırım'la birlikte olan Deniz, makyaj odasında serum alırken çektirdiği kareri Instagram'dan paylaştı.



Oyuncu, "Merak eden arkadaşlarım turp gibiyim. Salgından nasibimi alıp aralık ayını hastalıkla geçiriyorum o kadar. Buna da şükür" diye yazarak, beyaz kalp emojisi koydu.



Sözlerine devam eden Deniz, şöyle konuştu: "Setten sete koşturmaktan bazen yorgun düşsem de işimi çok seviyorum."

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz kaç yaşında, nereli; 4 Kasım 1993 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. 29 yaşındadır.

Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise Evrim karakteri ile Sil Baştan dizisinde yaşadı.

Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile yaptı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Pınar Deniz, bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır ve tutumları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçmesi ile gündeme gelmişti.

Pınar Deniz, 'Aşk 101' dizisiyle hayran kitlesini genişletti. Deniz şu sıralar 'Yargı' dizisinde Ceylin karakterini canlandırıyor.

PINAR DENİZ ÖZEL HAYATI

Pınar Deniz, meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor.