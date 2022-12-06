Pınar Deniz'e Oyuncu Meslektaşlarından Şok

Pınar Deniz'in 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldüğü Altın Kelebek Töreni’nde yaptığı konuşma sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kanal D'de ekrana gelen 'Yargı' dizisinde oynayan Deniz, "Çocuk Pınar'ın hayalini gerçekleştirdiniz herkese teşekkür ederim. Bu aralar karmaşık bir ruh haline sahibim. Halbuki çocukken duygulardan çok korkardım. Çünkü yansıtabildiğim tek duygu öfkeydi. Herhalde başka bir duygu ile tanışmadığımdan olabilir. Sonra bir film izledim. İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim ve sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim; "Benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım" dedim ve tam bu duygu beni şu an oyuncu yaptı" demişti.

Burcu Özberk de, Pınar Deniz'i eleştiren bir kullanıcının tweet'ini beğenmesi dikkat çekti.

Bir kullanıcının, "Bu videodan sonra kadını bir googlelayayım dedim, bahsettiği film Kanlı Elmas filmiymiş. Çocukların elmas için hayatlarının heba oluşunu görmüş o filmde. Peki Pınar Deniz ünlü olunca ne yapmış biliyor musunuz? Bir mücevher markasının yüzü olarak Cannes film festivaline gitmiş” tweet’ini attı. Özberk bu mesajı beğenince, Deniz hayranlarından tepki gördü.

Farah Zeynep Abdullah da, bir Twitter kullanıcısının Deniz'i ti'ye alarak "Oyuncu olmak= Dünyayı kurtarmak" tweet'ini beğenmişti.