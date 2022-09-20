Pınar Deniz'den Kaan Yıldırım İtirafı!

Bomontiada'da gerçekleşen tanıtımda konuşan ünlü oyuncu Pınar Deniz, işkolik olduğunu, eğer çalışıp üretmezse kendisini iyi hissetmediğini söyledi.

"İŞE YARAR HİSSETMEM GEREKİYOR"

Kariyerinde hep işiyle anıldığı için mutlu olduğunu sözlerine ekleyip şöyle konuştu: "Yaptığım işlerle anılmak çok güzel. Biraz işkoliğim. Sanırım çalışarak motive olan biriyim. Bir hafta evde otursam mutsuz olabilirim, üretip kendimi işe yarar hissetmem gerekiyor."

"KENDİMİ İZLERKEN AĞLIYORUM"

Deniz, "Ekran karşısına geçip kendinizi izler misiniz?" sorusu üzerine ise "Kendimi izlerken ağlıyorum! Ben kendini büyük eleştiren biriyim, nerede yanlış yaptığımı görüp bir daha onu yapmamaya çalışıyorum.

O yüzden beğenmediğim çok şey oluyor. Yakınımdaki insanlardan eleştirileri kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

"O DA BENİM GİBİ İŞKOLİK!"

Meslektaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Pınar Deniz, iş temposunun Kaan Yıldırım'la görüşmelerine engel olmadığını ifade edip, "Yani ikimiz de aynı işi yaptığımız için birbirimizin işine saygı duyuyoruz, onun da benim kadar işkolik olduğunu düşünüyorum. O yüzden hiç engel olmuyor" dedi.

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz kaç yaşında, nereli; 4 Kasım 1993 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. 28 yaşındadır.

Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise Evrim karakteri ile Sil Baştan dizisinde yaşadı.

Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile yaptı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Pınar Deniz, bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır ve tutumları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçmesi ile gündeme gelmişti.

Pınar Deniz, 'Aşk 101' dizisiyle hayran kitlesini genişletti. Deniz şu sıralar 'Yargı' dizisinde Ceylin karakterini canlandırıyor.

PINAR DENİZ ÖZEL HAYATI

Pınar Deniz, meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor.