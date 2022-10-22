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Pınar Deniz'den Dikkat Çeken Açıklama

Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top, dokuzuncu kez sahaya indi. “Pembe Top Sahada” projesinin bu yılki gönüllü destekçisi Pınar Deniz, 21 Ekim’deki Anadolu Efes – ALBA Berlin karşılaşmasını Pembe Top ile yaptığı hava atışıyla başlattı. Deniz, özellikle 40 yaşından sonra yılda bir kez doktor kontrolünün önemini hatırlattı. İşte detaylar...

Magazin 22.10.2022, 14:36 22.10.2022, 14:36 arif hür
Pınar Deniz'den Dikkat Çeken Açıklama

Pembe Top, tüm dünyada “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak anılan ekim ayında dokuzuncu kez sahadaydı.

Projenin bu yılki gönüllü destekçisi başarılı oyuncu Pınar Deniz, 21 Ekim tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan Anadolu Efes - ALBA Berlin karşılaşmasını Pembe Top ile yaptığı hava atışıyla başlatarak meme kanserinde erken tanı farkındalığını yükseltti.

"HAVA ATIŞINI TÜM KADINLAR ADINA YAPTIM"

Meme kanserinde erken tanı farkındalığının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Pınar Deniz, “Her 8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığı gerçeğini tüm kadınlara hatırlatabilmek ve en önemlisi bu farkındalığı yükseltebilmek için Pembe Top hava atışını gerçekleştirdim.

Tribünlerden, ekranları başından beni duyan tüm kadınları bu farkındalık çağrısına katılmaya davet ediyorum” dedi. 

Pınar Deniz, özellikle 40 yaşından sonra yılda bir kez doktor kontrolünün önemini hatırlattı. 

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz kaç yaşında, nereli; 4 Kasım 1993 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. 28 yaşındadır.

Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise Evrim karakteri ile Sil Baştan dizisinde yaşadı.

Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile yaptı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Pınar Deniz, bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır ve  tutumları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçmesi ile gündeme gelmişti.

Pınar Deniz, 'Aşk 101' dizisiyle hayran kitlesini genişletti. Deniz şu sıralar 'Yargı' dizisinde Ceylin karakterini canlandırıyor.

PINAR DENİZ ÖZEL HAYATI

Pınar Deniz, meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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