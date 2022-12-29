Petek Dinçöz'den Flaş Açıklamalar

İpek Açar'ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan performans programı İpek Yolu her perşembe akşamı müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.

İpek Açar, İpek Yolu'nun yeni bölümünde 29 Aralık Perşembe akşamı son assolist Petek Dinçöz'ü konuk etti.

Petek Dinçöz ve İpek Açar, İstanbul Akademi Orkestrası eşliğinde, Alper Kömürcü direktörlüğünde muhteşem performanslara imza atıp, düetler yaptılar.

Şarkıcı, programda söyledikleriyle damga vurdu.

Petek Dinçöz: 2 ruh taşıyorum. Biri Petek sahnedeki, diğeri Didem evdeki. Pijamalarıyla oğluyla, evde Didem var.

Petek Dinçöz: Türkiye'deki bütün evlerimi ve güzellik salonumu satıp Amerika'ya gittim. Oğlum için Amerika'da bir ev aldım ama olmadı! Petekcim oğlunu da al dön dedim.



Petek Dinçöz: Yüzüme gülüp de arkadan dişini sıkanları çok gördüm. Özellikle son zamanlarda bizzat yaşadım bunu, ama Rabbim onlara gereken cevabı veriyor.

Petek Dinçöz: Kimlikteki adımda Petek yazıyor artık, ismimi resmi olarak da değiştirdim. Çocukken bebeğimin adı Petek'di, ünlü olmadan önce ismim değişeceği zaman bebeğimin adı olan Petek olsun istedim.

Petek Dinçöz: Yaşadığım huzur dışı görünüşüme yansıyor. Bir rüyadayım ve bu rüyadan uyanmak istemiyorum. Evliliğim çok güzel gidiyor. Nidamla evlendik. Onu ilk tanıdığımda o 25'ti ben 16'ydım. Şimdi ben kendimi 16 hissediyorum