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Perihan Savaş’ın Oğlu Savaş Zafer Evlendi
Ünlü sanatçı Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, evlendi. Beşiktaş'taki Shangri-La Bosphorus Otel’de gerçekleşen düğünde Savaş Zafer, Melis Ketenci ile nikah masasına oturdu. İşte detaylar...
Usta sanatçı Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer ile Melis Ketenci, evlendi.
Çift, Beşiktaş'taki Shangri-La Bosphorus Otel’de gerçekleşen düğünde nikah masasına oturdu.
Aile ve yakın dostlarının katıldığı bir düğünle dünya evine giren ikili, kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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