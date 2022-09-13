Pembe kâbus rüya oldu: Bir single bir düet

Son dönemde “pembe” saçlarıyla dikkat çeken sanatçı Ebru Keskin, yeni tarzına ve yüz binlerce insanın merakla bekleyip coşkuyla dinlediği Alo şarkısına ilham veren gerçeği en sonunda itiraf etti: İhanet!

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Altın Medya Ödüllerinde Hey Mama ile “Yılın En İyi Yabancı Şarkısı” ödülüne layık görülen güzel müzisyen, yaşadığı son ilişkisindeki kırılma noktasını müziğe dönüştürdü.

İhanet her insanda yara açar… Kimileri o yaranın kapanmasını beklerken Ebru Keskin harekete geçmeyi tercih eder ve aşk önce acıya, sonra sanata dönüşür.

Eski defteri çoktan kapatan Ebru Keskin için son hamle saçını pembeye boyatmak olur. Bu sayede yalnızca saçının değil, yüreğinde nefret uyandıran karanlık hislerin de rengini değiştirmeyi başarır.

“Şeffaf mutluluğu çok özledim: Düşüncesiz bir tebessümü ve gerçek samimiyeti…”

Ve dikkat! Ebru Keskin’in hasretini gidermek isteyenler için adresler belli: @ebrumusiq ve netd müzik.



