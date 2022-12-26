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Pelin Uluksar'dan Olay Yaratan Pozlar
Son olarak ATV'de salı akşamları ekrana gelen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde oynayan Pelin Uluksar, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğrafla gündem yarattı. İşte detaylar...
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde oynayan Pelin Uluksar, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla olay yarattı.
Cem Talu'nun objektifi karşısına geçen oyuncu, kareyi Instagram'dan paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Uluksar, çekimde katkısı bulunan herkese teşekkür etti.
Göğüs dekoltesiyle dikkat çeken oyuncu, güzelliğiyle de beğeni topladı.
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