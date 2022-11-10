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Pelin Karahan Eşiyle İlgili O Gerçeği Açıkladı!

Oyuncu Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay, geçtiğimiz günlerde akciğer embolisi nedeniyle acilen ameliyata alınmıştı. Önceki akşam Ataşehir'de hastane önünde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Pelin Karahan, "Akciğeri tertemiz oldu. Yakında evimize geçeceğiz" dedi. Karahan, eşinin yaşadığı sağlık sorununa dair bilinmeyenleri anlattı. İşte detaylar...

Magazin 10.11.2022, 16:09 10.11.2022, 16:42 arif hür
Pelin Karahan Eşiyle İlgili O Gerçeği Açıkladı!

Oyuncu Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay, geçtiğimiz günlerde akciğer embolisi nedeniyle acilen ameliyata alınmıştı.

Pelin Karahan'dan kötü haber! Eşi apar topar ameliyata alındı

"TABURCU OLACAK"

Önceki akşam Ataşehir'de hastane önünde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Pelin Karahan, “Eşimin sağlık problemleri ile 10 gündür uğraşıyorduk. Mide sıkıntısı var diye düşünüyorduk. Ama öyle değilmiş. Akciğerde bir emboli gelişti. Sağ omzunun orada bir pıhtı attı. 

O yüzden apar topar ameliyata alındı. Daha kötü sonuçlar olmaması için hemen müdahale edildi. Şimdi sağlık durumu iyi. Akciğeri de tertemiz oldu. Yarın inşallah taburcu olup, evlatlarımıza kavuşacağız” dedi.  

“ÇOK SEVENİMİZ VARMIŞ”

Haberi duyan dostlarının kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığı söyleyen oyuncu, “Panik yapmasınlar diye anne ve babaya bile son dakika haber verdik. Benim bir reklam lansmanım vardı. Lansmanı son dakika iptal etmek zorunda kaldım.

Lansman iptal olunca basındaki arkadaşlara bilgi gitmiş. Öyle olunca her yerden mesajlar gelince ben de bir açıklama yapma gereği duydum. Çok sevenimiz varmış" dedi.

Sözlerini sürdüren Karahan, "Eşim bir süre kolunu fazla kaldırmayacak. Spor yapabilecek ama artık daha dikkatli olacak” diyerek eşinin yanına geri döndü.

PELİN KARAHAN KİMDİR?

1984 yılının Ekim ayında dünyaya gelen güzel oyuncu doğma büyüme Ankaralıdır. Eskişehir’de Turizm Otel İşletmecilik okumuştur. Sonsuza Yürümek, Cemalim 2, Kavak Yelleri, Mavi Kelebekler, Muhteşem Yüzyıl, Yeter, Yuvamdaki Düşman ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi bir çok projede rol almıştır. 

24 Haziran 2014 yılında iş adamı Bedri Güntay ile evlenen Pelin Karahan’ın bu evliliğinden Ali Demir ve Can Eyüp isimlerinde iki çocukları vardır.

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