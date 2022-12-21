Pelin Karahan'dan Şok İtiraf

Pelin Karahan, BloombergHT TV’de katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yaptı. Ünlü oyuncu “Benim için 'O artık anne oldu çocukları var, çalışmaz, eşinin durumu da iyi' gibi bir tavır gördüm sektörde. Bunu bir de erkek oyuncular değil hemcinslerim yaptı. Ama ben zoru seçip işime devam ettim" dedi. Oyuncu 17 yaşından beri görüşmediği babası Bayram Ali Karahan için "Benim babam yok" demişti. Karahan "Bu durum hiç yalnız kalmamam, hayatımda hep bir erkek olması gerektiği algısını yarattı. Gençlik yıllarımda ilişkilerimin biri bitince diğeri başlardı. Yalnız kalamıyordum. Şimdiki kafam olsa asla öyle yapmaz, yalnız kalırdım. Tadını çıkartırdım."

"HEP BİR ERKEĞE İHTİYACIM VAR SANIYORDUM"

"Kimseye ihtiyacım yoktu ama bir kadın olarak bir erkeğe ihtiyacım var sanıyordum" diye konuştu. Babasız olmanın beraberlik yaşadığı erkeklere karşı şımarıklık yapmasına neden olmadığını söyleyen Pelin Karahan "Aksine bana ve anneme laf gelmesin diye daha çok dikkat ettim. Çünkü annemle sadece iki kadındık. Dul bir kadın olarak yaşamak hiç kolay değil Türkiye’de."

"SOĞUK BİR KADIN"

"Hemen bir şey yapıştırıveriyorlar. Bunu taşımak zor. Bu kontrollü tavırlarım yüzünden dışarıdan bakanlar benim için ‘Soğuk bir kadın’ diyor. Konuşunca bıcır bıcır olsam da bu mesafeli duruşum o dönemlerden kalma" açıklamasını yaptı.