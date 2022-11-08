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Pelin Karahan'dan kötü haber! Eşi apar topar ameliyata alındı
Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay hastanelik oldu.
Oyuncu Pelin Karahan bugün büyük bir şok yaşadı. Ünlü oyuncunun eşi Bedri Güntay enboli nedeniyle acilen ameliyata alındı. Birkaç gündür kendini kötü hisseden ve Ulus’ta bir hastanede yatan Bedri Güntay’ın damarına pıhtı attığı tespit edildi.
Bu nedenle ünlü oyuncunun eşine Florence Nightingale Hastanesi’nde anjiyo yapıldı. Karahan’ın yüzü olduğu kolajen markasının yarın yapılacak tanıtımı da bu nedenle iptal edildi. Aynı zamanda profesyonel olarak futbol oynayan ve sağlığına çok dikkat eden Güntay’ın aniden böyle bir sağlık sorunu yaşaması yakınlarını şaşırttı.
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