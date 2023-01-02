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Pelin Karahan, Aslı Enver ile Küs mü? İlk Kez Konuştu
Kanal D ekranlarında 2007 yılında yayınlanmaya başlayan Kavak Yelleri dizisinin iki oyuncusu Aslı Enver ile Pelin Karahan'ın küs oldukları iddia edilmişti. İlk açıklama geldi. İşte detaylar...
Kanal D ekranlarında 2007 yılında yayınlanmaya başlayan Kavak Yelleri dizisi oyuncuları Aslı Enver ile Pelin Karahan'ın küs oldukları iddia edilmişti. İddialara göre Pelin Karahan, 2020 yılında bir markayla tam 1 milyon TL karşılığında reklam anlaşması yapmak üzereydi. Ancak son dakika değişikliğiyle marka, aynı rakama Enver ile el sıkıştı. Bunun üzerine de Pelin Karahan, eski rol arkadaşının kendisi için kulis yaptığını düşünerek Aslı Enver'ke bağını koparttığı iddia edilmişti.
Karahan, "Eminim Aslı’da bunları gördüğünde gülmüştür. Öyle bir şey yok. Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamadı öyle bir problem yok. Aslı’yla küs değilim çıkan haberler tamamen dedikodu" dedi.
"SİTEM EDİYORLAR
Karahan'a Instagram'da Enver'i takip etmediği hatırlatılınca, “Ben yakın arkadaşlarımı da takip etmiyorum. Onlarda arada sitem gösteriyor” sözleriyle karşılık verdi.
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