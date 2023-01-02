Pelin Karahan, Aslı Enver ile Küs mü? İlk Kez Konuştu

dizisi oyuncuları Kanal D ekranlarında 2007 yılında yayınlanmaya başlayan Kavak Yellerisiları Aslı Enver ile Pelin Karahan'ın küs oldukları iddia edilmişti. İddialara göre Pelin Karahan, 2020 yılında bir markayla tam 1 milyon TL karşılığında reklam anlaşması yapmak üzereydi. Ancak son dakika değişikliğiyle marka, aynı rakama Enver ile el sıkıştı. Bunun üzerine de Pelin Karahan, eski rol arkadaşının kendisi için kulis yaptığını düşünerek Aslı Enver'ke bağını koparttığı iddia edilmişti.

Karahan, "Eminim Aslı’da bunları gördüğünde gülmüştür. Öyle bir şey yok. Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamadı öyle bir problem yok. Aslı’yla küs değilim çıkan haberler tamamen dedikodu" dedi.

"SİTEM EDİYORLAR

Karahan'a Instagram'da Enver'i takip etmediği hatırlatılınca, “Ben yakın arkadaşlarımı da takip etmiyorum. Onlarda arada sitem gösteriyor” sözleriyle karşılık verdi.