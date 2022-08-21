Pelin Akil İstanbul'un göbeğinde taksi mağduru oldu

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü oyuncu Pelin Akil önceki akşam Nişantaşı'nda 'taksi krizi' yaşadı.

Bir mağazadan alışveriş yaptıktan sonra ellerindeki poşetlerle dışarıya çıkan oyuncu, Anadolu yakasındaki evine dönebilmek için Teşvikiye Caddesi'nde uzun süre taksi bekledi. Her defasında eli havada kalan ve bir çok taksicinin farklı bahanelerle aracına almadığı oyuncu, "Normalde araba ile gelirim buraya ama bir arabamız olduğu ve çocukların ihtiyacı olabileceği düşüncesiyle onu da evde bıraktım. Bugün toplu taşımayı kullanıyorum hem ağırlığım var hem yoruldum. Şimdilik on beş dakika oldu hala bekliyorum. Genelde vapur ya da taksi yapıyorum, otobüse nadiren biniyorum. Otobüs biraz zor oluyor, çünkü çok fotoğraf çektirmek isteyen oluyor" diye konuştu.

Yarım saatten fazla yolda bekleyen oyuncu, kendisine yardımcı olan basın mensupları ve valelerin yardımıyla bulduğu bir taksiye bindikten sonra evinin yolunu tuttu.

Akil ayrıca yakında ekrana gelecek olan ve başrollerini paylaştığı partneri Oktay Kaynarca ile iyi bir ikili olduklarını söyleyip "Çok iyi uyumumuz, daha önce de çalıştık. Bu üçüncü işimiz, rahat çalışıyoruz bir bakışımızdan birbirimizi anlıyoruz bize rahatlık sağlıyor" dedi. Akil, sahnesinin az olduğu günlerde ara sıra sete çocuklarını götürdüğünü sözlerine ekleyip "Sahnem azsa çocuklarımı götürürüm ama onun dışında gidip gelmesi çocuklar için işkence olur, beklemeleri gerekecek. Çalışan anne olmak zor. Kameralardan izliyorum sürekli, naptılar yemeklerini yediler mi diye?" diye konuştu.