Pelin Akil İstanbul'un göbeğinde taksi mağduru oldu
Oyuncu Pelin Akil, son dönemde pek çok İstanbullunun şikayetçi olduğu taksi sorunuyla karşı karşıya geldi. Akşam saatlerinde Nişantaşı'ndan Anadolu yakasına geçmek için yaklaşık yarım saat bekleyen Akil, kendisine yardımcı olan basın mensupları ve valelerin bulduğu taksiyle evine dönebildi.
Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü oyuncu Pelin Akil önceki akşam Nişantaşı'nda 'taksi krizi' yaşadı.
Bir mağazadan alışveriş yaptıktan sonra ellerindeki poşetlerle dışarıya çıkan oyuncu, Anadolu yakasındaki evine dönebilmek için Teşvikiye Caddesi'nde uzun süre taksi bekledi. Her defasında eli havada kalan ve bir çok taksicinin farklı bahanelerle aracına almadığı oyuncu, "Normalde araba ile gelirim buraya ama bir arabamız olduğu ve çocukların ihtiyacı olabileceği düşüncesiyle onu da evde bıraktım. Bugün toplu taşımayı kullanıyorum hem ağırlığım var hem yoruldum. Şimdilik on beş dakika oldu hala bekliyorum. Genelde vapur ya da taksi yapıyorum, otobüse nadiren biniyorum. Otobüs biraz zor oluyor, çünkü çok fotoğraf çektirmek isteyen oluyor" diye konuştu.
Yarım saatten fazla yolda bekleyen oyuncu, kendisine yardımcı olan basın mensupları ve valelerin yardımıyla bulduğu bir taksiye bindikten sonra evinin yolunu tuttu.
Akil ayrıca yakında ekrana gelecek olan ve başrollerini paylaştığı partneri Oktay Kaynarca ile iyi bir ikili olduklarını söyleyip "Çok iyi uyumumuz, daha önce de çalıştık. Bu üçüncü işimiz, rahat çalışıyoruz bir bakışımızdan birbirimizi anlıyoruz bize rahatlık sağlıyor" dedi. Akil, sahnesinin az olduğu günlerde ara sıra sete çocuklarını götürdüğünü sözlerine ekleyip "Sahnem azsa çocuklarımı götürürüm ama onun dışında gidip gelmesi çocuklar için işkence olur, beklemeleri gerekecek. Çalışan anne olmak zor. Kameralardan izliyorum sürekli, naptılar yemeklerini yediler mi diye?" diye konuştu.
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|3
|7
|2. Beşiktaş
|3
|7
|3. Gaziantep FK
|3
|7
|4. Adana Demirspor
|2
|6
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Giresunspor
|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Alanyaspor
|2
|4
|11. Kayserispor
|3
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ankaragücü
|2
|1
|14. Ümraniye
|3
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. İstanbulspor
|2
|0
|18. Karagümrük
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Pendikspor
|2
|4
|6. Bandırmaspor
|1
|3
|7. Sakaryaspor
|2
|3
|8. Göztepe
|2
|4
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Rizespor
|1
|1
|12. Erzurumspor
|2
|2
|13. Altınordu
|2
|1
|14. Keçiörengücü
|2
|1
|15. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|16. Tuzlaspor
|2
|1
|17. Denizlispor
|1
|0
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. Bournemouth
|3
|3
|15. Liverpool
|2
|2
|16. Everton
|3
|1
|17. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|18. Leicester City
|3
|1
|19. M. United
|2
|0
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Rayo Vallecano
|2
|4
|6. Athletic Bilbao
|2
|4
|7. Atletico Madrid
|2
|3
|8. Real Sociedad
|1
|3
|9. Valencia
|2
|3
|10. Barcelona
|1
|1
|11. Sevilla
|2
|1
|12. Mallorca
|2
|1
|13. Espanyol
|2
|1
|14. Celta Vigo
|2
|1
|15. Real Valladolid
|2
|1
|16. Almeria
|1
|0
|17. Girona
|1
|0
|18. Cadiz
|2
|0
|19. Elche
|1
|0
|20. Getafe
|1
|0