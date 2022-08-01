Partneriyle arasındaki boy farkı hakkında konuştu

TRT1 ekranlarının yeni yaz dizisi Seni Kalbime Sakladım’da başrolde yer alan Sevda Erginci ile Ekin Mert Daymaz arasındaki boy farkı magazin gündeminde konuşulan konular arasındaydı.

Dizide, ‘Civanmert’ve ‘Zeynep’ karakterlerine hayat veren ikili kısa sürede izleyicinin gönlünü fethetmeyi başardı. Sevda Erginci, geçtiğimiz günlerde instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda partneriyle arasındaki boy farkını nasıl kapattığını esprili bir fotoğrafla anlatmıştı.

1.59 cm boyundaki güzel oyuncu, partneri, 1.92 cm boyundaki Ekin Mert Daymaz ile birlikte takozun üzerinde bir fotoğrafını paylaşarak altına “O fotoğraflar böyle çekiliyor” yazmıştı.

Nişantaşı’nda görüntülenen ve çok mutlu olduğunu ifade eden Ekin Mert Daymaz, partneri Sevda Erginci ile arasındaki boy farkı hakkında “Bilmiyorum ama herkesin hoşuna gitti. Bence de çok güzel. Sevda kendinle barışık biri. Boyundan da memnun” dedi.

Ekin Mert Daymaz, ilerleyen dönemde dijitalde olacak bir yapım projesi olduğunu belirtti.



