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Partide sevgilisiyle öpüşürken yakalandı
Contemporary İstanbul'un bu yıl 17’nci kez düzenlenen etkinliğin partisine katılan ünlü oyuncu Ekin Mert Daymaz partinin ilerleyen saatlerinde kuytu bir köşede baş başa oturduğu kız arkadaşı ile sohbet ederken birden kız arkadaşı ile öpüşmeye başladı.
Patlayan flaşları gören Ekin Mert Daymaz ''Böyle de olur mu siz biraz evvel biz den poz istemediniz mi bu ne şimdi '' diyerek çekilen fotoğraflara tepki gösterdi. Oturduğu yerden sinirli bir tavırla Gazetecilerin yanına gelen Daymaz ''Şimdi bu yaptığınız iş mi neden haber vermeden çekiyorsunuz. Allah’tan yanımdaki öptüm kız benim kız arkadaşım'' diyerek bir kez daha agrasif ve sinirli tavırlara devam etti.
Bu duruma çok sinirlenen Ünlü oyuncu sevgilisinin yanına döndü ve yanına oturdu.
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|3
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|2
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|7
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|17
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|7
|17
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|6
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|7
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|4
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|3
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