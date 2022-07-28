Paris'te aşk başkadır

2010 yılında Gönülçelen dizisinde tanışıp 2017 yılında aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, 2020 yılında dünya evine girdi.

Cansel Elçin ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Zeynep Tuğçe Bayat, Paris’te aşka geldi. Paris’te evleri olan ünlü çift fırsat buldulça soluğu aşk şehri Paris’te alıyor.

Sosyal medyada romantik anlarını sık sık paylaşan ünlü çiftten yeni bir romantik paylaşım geldi.

Paris’te eşi ile bir kafede olan Cansel Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ı öpücüklere boğdu. Bu romantik kareyi sosyal medyada paylaşan Elçin ve eşinin fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

