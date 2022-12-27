Paris Hilton'dan Noel Pozları

Amerikalı yıldız Paris Hilton, yeni yıl için geri sayıma başladı.



2021 yılında Carter Reum ile nikah masasına oturan yıldız isim, evinden çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.



Hilton, ağacın önünde verdiği pozlarla dikkat çekti.



Kırmızı iç çamaşırı giyen yıldız, binlerce beğeni aldı.



Birbirinden farklı kareler yayınlayan Hilton, "Bu Noel kırmızılar içindeyim" diye yazdı.

21 milyon 300 bin takipçisi olan yıldız isime yorum da yağdı.