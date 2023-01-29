Pandemide Kiracılardan Para Almayan Ezgi Mola'nın Zammı Şok Etti!

pandemide yaşanan kriz döneminde iki evin kiracısından uzun süre para almayarak herkesin takdirini toplamıştı. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Ezgi Mola de yaşanan kriz döneminde iki evincısından uzun süre para almayarak herkesin takdirini toplamıştı.

Ünlü oyuncu aynı hassasiyeti bu kez kira zamlarında göstermiş. Ünlü oyuncu, kiracılarına sadece yüzde 10 artış yaparak yine gönülleri fethetmiş.