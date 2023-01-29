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Pandemide Kiracılardan Para Almayan Ezgi Mola'nın Zammı Şok Etti!
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, pandeminin ilk günlerinde iki evindeki kiracıdan para almamış, takdir toplamıştı. Ünlü oyuncu bu defa yaptığı zam haberiyle takdir topladı. İşte haberin detayları...
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Ezgi Mola pandemide yaşanan kriz döneminde iki evin kiracısından uzun süre para almayarak herkesin takdirini toplamıştı.
Ünlü oyuncu aynı hassasiyeti bu kez kira zamlarında göstermiş. Ünlü oyuncu, kiracılarına sadece yüzde 10 artış yaparak yine gönülleri fethetmiş.
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