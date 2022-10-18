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Pandemi Döneminde Çok Ürettim

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü şarkıcı Burcu Güneş, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. 

Magazin 18.10.2022, 18:24 Emrah
Pandemi Döneminde Çok Ürettim

Bir kadın arkadaşıyla birlikte öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda bulunan Masa restoranda kahve içip sohbet eden Burcu Güneş, daha sonra alışveriş merkezine girerek mağazaları dolaştı. 

Karşılaştığı gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz veren ünlü şarkıcı ve söz yazarı Güneş; "Yeni yıla yeni bir albüm ile girmek istiyorum. Onun için çalışıyorum. Bir çok şarkım hazır, diğerlerinin üzerinde çalışıyoruz." dedi. 

Burcu Güneş, gazetecilerin "Günümüzde herkes single çıkarırken siz neden albüm yapıyorsunuz?" sorusuna ise; "Pandemi döneminde çok ürettim. Güzel şarkılar yazdım ve hepsini okumak istiyorum." dedi. 

Yaz tatilinde fazla çalışmadığını söyleyen Güneş; "Yaklaşık 1 ay hiç iş almadım, telefonumu bile elime almadım. Sadece dinlendim, kafamı boşalttım. Çok iyi bir tatil yaptım." dedikten sonra muhabirlere teşekkür eden şarkıcı alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.
 

#burcu güneş #Magazin #Snobmagazin
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